WhatsApp: nuovi dettagli sulla modifica dei messaggi inviati

Dopo aver appreso che WhatsApp intende implementare le newsletter sulla sua piattaforma, sono ora emersi nuovi e interessanti dettagli riguardo la funzione, che è stata già discussa in passato, per modificare i messaggi inviati, al pari di quanto avviene su iMessage e Telegram.

WhatsApp: novità per la modifica dei messaggi

Un nuovo report diffuso da WABetaInfo riferisce infatti che l’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone che è stata rilasciata sulla piattaforma TestFlight e che è contrassegnata dal numero di distribuzione 2.22.23.73 rende possibile la modifica dei messaggi, appunto.

La funzione è stata resa disponibile solo per un piccolo gruppo di utenti e per sfruttarla è sufficiente eseguire un tap prolungato su un messaggio e premere sul tasto Modifica dal menu a tendina proposto, come visibile anche nello screenshot illustrativo di seguito annesso.

Rispetto a quanto proposto dalle app concorrenti, WhatsApp consentirà di modificare i messaggi inviati solo entro i primi 15 minuti e non mostrerà una cronologia delle modifiche apportate, ma solo un’etichetta indicante il fatto che il messaggio è stato eliminato.

Attualmente pare che le modifiche saranno concesse solo per i messaggi di testo, ma non è da escludere che ulteriori evoluzioni della funzione possano permettere di fare lo stesso pure per le didascalie a corredo di immagini, video e documenti.

Per quel che concerne la data di rilascio su larga scala, al momento non sono disponibili informazioni, ma considerando che la feature è stata già proposta agli iscritti al programma beta non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.