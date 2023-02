WhatsApp vuole introdurre anche le newsletter

Dopo l’introduzione delle videochiamate su iOS con picture-in-picture, WhatsApp si prepara ad accogliere un’altra gran bella novità che di certo saprà fare la gioia di molti, in particolare di coloro che fanno uso della celebre app di messaggistica anche come strumento di informazione. Sono infatti in arrivo le newsletter.

WhatsApp lavora all’implementazione delle newsletter

Andando più nello specifico, dall’analisi del codice del pacchetto APK dell’ultimo aggiornamento della beta di WhatsApp per Android rilasciato sul Play Store, quella che porta l’app alla versione 2.23.5.3, emerge che si celano al suo interno delle indicazioni in merito all’arrivo di una nuova funzione che, per l’appunto, consente di inviare delle vere e proprie newsletter all’interno dell’applicazione.

L’operazione in questione, stando a quanto comunicato da WABetaInfo che ha scoperto e comunicato il tutto, dovrebbe venire concessa agli utenti in in maniera separata dai messaggi e dai gruppi, garantendo agli utilizzatori di WhatsApp il pieno controllo su ciò che vedono, infatti non viene fatta menzione a pubblicità e a raccomandazioni basate sugli algoritmi.

Gli utenti, dunque, dovrebbero essere in grado di visionare i contenuti scelti in ordine cronologico e potranno effettuarne la ricerca attraverso lo strumento interno integrato nell’app. Sulla base di tali informazioni, il funzionamento delle newsletter potrebbe pure risultare simile ai canali di Telegram. Non è quindi assolutamente da escludere un intreccio con le già note e piuttosto apprezzate Community.

Ad ogni modo, lo sviluppo della nuova feature si trova ancora in una fase piuttosto embrionale e attualmente non è dato sapere quando effettivamente verrà introdotta.