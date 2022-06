Snapchat Plus: le nuove funzionalità a pagamento

Così come già annunciato per Telegram, anche per Snapchat potrebbe essere presto introdotta una sottoscrizione premium: la necessaria fase di test per il servizio identificato come Snapchat Plus è già stata avviata, al momento coinvolgendo però solamente il team al lavoro sull’app. L’indiscrezione è trapelata grazie a una condivisione su Twitter dello sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi (il post è visibile qui sotto) che ne mostra alcuni screenshot.

Cosa offrirà l’abbonamento a Snapchat Plus

È poi giunta una dichiarazione ufficiale, affidata da una portavoce alla redazione del sito The Verge. La riportiamo di seguito in forma tradotta. Nessuna conferma in merito al prezzo, che potrebbe essere fissato in 4,59 euro al mese o 45,99 euro all’anno per il vecchio continente.

Stiamo conducendo test interni per una sottoscrizione a pagamento chiamata Snapchat Plus, un nuovo servizio in abbonamento per gli Snapchatter. Siamo entusiasti a proposito del potenziale derivante dal condividere funzionalità non ancora rilasciate, sperimentali ed esclusive con i nostri sottoscrittori, potendo così comprendere in che modo possiamo servire al meglio la nostra community.

So… by subscribing to #Snapchat+ you can:

1️⃣ Pin a friend as a #1 BFF

2️⃣ Get access to exclusive Snapchat icons

3️⃣ Display a badge in your profile

4️⃣ See your orbit with BFF

5️⃣ See your Friend's whereabouts in the last 24 hours

6️⃣ See how many friends have rewatched your story — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

Tutto da verificare il successo dell’iniziativa. La speranza è che la società non abbia intenzione di spingere gli utenti a pagare per vestire i panni dei beta tester, cimentandosi in prima persona nel debug delle caratteristiche in arrivo e fornendo feedback sulla loro validità.

Stando a quanto trapelato, tra le funzionalità esclusive concesse a chi sceglierà di mettere mano al portafogli ci saranno la possibilità di attribuire a un amico l’etichetta “#1 BFF” (Best Friend Forever), di cambiare l’icona dell’app, di mostrare un badge apposito sul proprio profilo, di consultare la posizione condivisa dai contatti nelle ultime 24 ore e di conoscere chi ha visualizzato più volte le proprie storie.

