Telegram Premium: più funzionalità con 5 euro/mese

Non è ancora ufficiale, ma il lancio di Telegram Premium sembra imminente. La versione beta per Android è già disponibile e si conosce il costo dell’abbonamento, ovvero 4,99 dollari/mese che quasi certamente diventerà 4,99 euro/mese per gli utenti italiani. Alcune funzionalità esclusive della versione a pagamento erano state svelate all’inizio di maggio. Il sito Telegram Info ha fornito ulteriori dettagli.

Telegram Premium: funzionalità a pagamento

L’uso del servizio di messaggistica è stato gratuito fin dall’inizio (a differenza di WhatsApp). La software house guidata da Pavel Durov ha deciso di aggiornare il suo modello di business, offrendo funzionalità avanzate agli abbonati attraverso Telegram Premium. La versione base rimarrà gratuita, ma potrebbero essere mostrate piccole inserzioni tra i post dei canali pubblici.

Una delle novità della versione Premium riguarderà i limiti. Raddoppieranno il numero di chat in una cartella (da 100 a 200), canali e supergruppi (da 500 a 1.000), cartelle (da 10 a 20), chat pinned (da 5 a 10), link pubblici in canali e supergruppi (da 10 a 20), sticker preferiti (da 5 a 10) e GIF salvate (da 200 a 400).

Gli abbonati potranno inoltre caricare file fino a 4 GB, convertire i messaggi vocali in testo, utilizzare reazioni esclusive, cambiare l’icona dell’app e aggiungere il badge della stella accanto al nome nel profilo. Altre novità saranno gli avatar animati nell’elenco delle chat e i tool avanzati per la gestione delle chat (scelta della cartella predefinita, archiviazione automatica e altro).

Ovviamente in Telegram Premium non verranno mostrati i messaggi sponsorizzati nei canali pubblici. Non è noto quando verrà rilasciata la versione a pagamento. La beta 8.7.2 per Android può essere scaricata da uno store di terze parti. Prima del download è consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza che rileva eventuali malware.

