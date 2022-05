Telegram Premium: cosa sappiamo sull'abbonamento

A pochi giorni di distanza dalla comparsa di nuove informazioni relative al possibile arrivo della versione a pagamento di WhatsApp, eccone spuntare altre riguardanti Telegram Premium. A quanto pare, anche l’app concorrente sta pensando a come monetizzare la popolarità raggiunta. Lo farà quasi certamente introducendo funzionalità avanzate, accessibili esclusivamente a coloro che sceglieranno di sottoscrivere un abbonamento.

Un abbonamento a Telegram Premium: cosa c’è di vero?

La fonte dell’indiscrezione è Alessandro Paluzzi, sviluppatore, reverse engineer e noto leaker italiano. Stando a quanto rivelato, mettendo mano al portafogli sarà possibile disporre di sticker aggiuntivi, replicare ai messaggi altrui con reazioni extra e altro ancora. Qui sotto il suo post condiviso su Twitter.

#Telegram is working on a subscription plan called "Telegram Premium" 👀 ℹ️ With "Telegram Premium" you can unlock premium stickers, additional reactions and more. pic.twitter.com/8X9YL89p3B — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 1, 2022

Gli abbonati a Telegram Premium saranno inoltre in grado di mostrare un badge dedicato al fianco della propria immagine profilo. È doveroso ribadire come, al momento, l’arrivo della nuova formula a pagamento non sia ancora stato confermato in via ufficiale. Bisogna dunque attendere che Pavel Durov o qualcuno del suo team fornisca delucidazioni.

Il successo dell’iniziativa dipenderà anche e soprattutto dal prezzo fissato: come ben sappiamo, non è facile convincere gli utenti a pagare per un servizio fin da sempre messo a disposizione in modo gratuito.

