Pixy è il mini drone di Snapchat per foto e video

Prima gli occhiali Spectacles, ora un mini drone: ormai Snapchat non è più solo un’applicazione mobile. La parent company Snap ha annunciato Pixy, un’unita dotata di quattro eliche e in grado si sollevarsi in volo per catturare contenuti multimediali. Purtroppo, non arriverà subito in Italia: il debutto è previsto in un primo momento solo negli Stati Uniti e in Francia. Il prezzo fissato è 230 dollari.

Chi è alla ricerca di un drone economico in grado di catturare scatti ed effettuare riprese dall’alto può comunque puntare sulle tante valide alternative del mercato: sono sufficienti poche decine di euro per un modello che si controlla dallo smartphone.

Snapchat Pixy, un mini drone per foto e video

Il formato di Pixy è tascabile e funziona in completa autonomia, senza bisogno di controller. Pesa solo 101 grammi e al suo interno ospita una memoria da 16 GB per lo storage. Ciò che fa è librarsi qualche metro sopra gli utenti e scattare loro fotografie da 12 megapixel o immortalarli in video 2.7K. Una volta concluso il volo, atterra sul palmo della mano, per poi sincronizzare i contenuti con l’app.

L’autonomia è sufficiente per eseguire dai cinque agli otto voli, ciascuno dalla durata variabile tra dieci e venti secondi. È possibile acquistare batterie aggiuntive e un accessorio in grado di caricarne due in contemporanea.

Meet Pixy. Your friendly flying camera. Pixy brings magic to every moment, all you have to do is let it fly! #FlyWithMe pic.twitter.com/GAh8znI76I — Snap Pixy (@snappixy) April 28, 2022

Con la presentazione del suo secondo prodotto hardware, Snap si conferma così una camera company. L’interesse del CEO e co-fondatore Evan Spiegel per questa tipologia di dispositivi è cosa nota: negli anni scorsi, la società è stata vicina ad acquisire la cinese Zero Zero Robotics specializzata nell’ambito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.