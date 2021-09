DAZN sul ring con Snapchat: stretta di mano per la boxe

Partnership globale annunciata da un big del mondo streaming e uno dell'universo social: DAZN rende nota oggi la stretta di mano siglata con Snapchat, con l'obiettivo comune di far felici gli appassionati della boxe. Per tutto l'anno, l'applicazione controllata da Snap Inc. metterà a disposizione contenuti settimanali dedicati alla disciplina.

La boxe al centro della partnership DAZN-Snapchat

Di quali si tratta? Dietro le quinte, highlight e clip originali riguardanti gli incontri in programma su DAZN. Tra questi c'è lo spettacolo Fight Week, presentato in anteprima il 31 agosto sulla piattaforma Discover di Snapchat, che prevede almeno 18 episodi nelle settimane che anticiperanno i match più importanti del prossimo anno. Sono inclusi Editors' Pick, The Champ is here con spazio dedicato ai più grandi campioni di sempre, Fight ZN con le news dedicate allo sport e Talk Your****! con i momenti più spettacolari e divertenti della settimana.

Che si tratti di highlight della notte di combattimento, video dietro le quinte o approfondimenti sui pugili migliori, questi nuovi programmi saranno il luogo in cui gli Snapchatter potranno seguire il meglio della boxe da ogni parte del mondo.

Previsto inoltre da DAZN uno show settimanale con gli highlight dei migliori incontri, dei pugili e dei momenti più interessanti per un minimo di 52 episodi.

L'accordo globale giunge in seguito alla partnership siglata tra le parti nel 2019, ma allora limitata agli Stati Uniti, capace di coinvolgere milioni di utenti Snapchat. Un progetto pilota dimostratosi in grado di muovere un interesse importante, a testimonianza di come un pubblico sempre più ampio sia pronto a interessarsi a questo sport.