Twitter Communities: conversazioni di gruppo

L'azienda di Jack Dorsey ha annunciato la sua versione dei gruppi di Facebook. Twitter Communities sono infatti spazi virtuali in cui più persone possono discutere su argomenti specifici. Per partecipare serve un invito, ma i tweet possono essere visualizzati da tutti. La funzionalità è attualmente in test e accessibile solo ad un numero limitato di utenti tramite app iOS e web.

Twitter spiega che, in alcuni casi, gli argomenti trattati nelle conversazioni interessano solo poche persone. È meglio quindi creare una Community per inviare i tweet solo ad un gruppo ristretto di follower. La Community può essere creata da un amministratore che successivamente nominerà uno o più moderatori. La funzionalità è ancora in test, quindi le prime Community sono state create da Twitter.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you

say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2

