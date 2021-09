Twitter permette di rimuovere i follower

Come anticipato da Bloomberg, Twitter ha avviato i test per la funzionalità che permette agli utenti di rimuovere i follower senza bloccarli. Al momento l'opzione è disponibile solo per la versione web. Un altro test, riservato ad alcuni utenti iOS, riguarda la visualizzazione “edge-to-edge” di foto, video e GIF.

Rimuovere i follower senza bloccarli

Twitter offre da tempo la funzionalità di blocco per impedire a determinati account di vedere i tweet e di inviare messaggi. La nuova funzionalità in test sul web consente invece di rimuovere i follower senza bloccarli. È sufficiente selezionare l'opzione corrispondente nel menu che viene aperto cliccando sui tre puntini accanto al nome del follower. Quest'ultimo non riceverà nessuna notifica.

In seguito all'operazione, il follower non vedrà più nella sua timeline i tweet dell'utente che lo ha bloccato.

Il secondo test, disponibile solo per un numero limitato di utenti iOS, modifica l'interfaccia della timeline in modo da visualizzare foto, video e GIF alla massima larghezza (edge-to-edge). In pratica i contenuti vengono mostrati senza bordi laterali, come su Instagram. Il risultato finale è questo:

Now testing on iOS: Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Twitter non ha comunicato quando la funzionalità arriverà anche su Android e web. Questa novità potrebbe finalmente risolvere il problema del cropping automatico delle immagini (che è stato successivamente disattivato).