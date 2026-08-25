Come personalizzare ChatGPT senza rischi: le 5 informazioni utili

L’intelligenza artificiale sa tutto di tutto e niente dell’utente con cui interagisce. Il risultato è che produce risposte brillanti per il lettore medio, se non fosse che il lettore medio non esiste. Ognuno ha i suoi vincoli specifici, il suo livello di esperienza, i suoi obiettivi concreti e il suo modo di preferire le informazioni. Senza quel contesto, anche il modello più intelligente del mondo spara a casaccio.

La soluzione sembra ovvia, dare a ChatGPT più informazioni su di sé. Il problema è che il confine tra informazioni utili e informazioni rischiose non è sempre così evidente, e in un mondo dove le violazioni dei dati sono all’ordine del giorno, non ci si può permettere di fare errori.

La regola è semplice: mai condividere nulla che potrebbe danneggiare se stessi se venisse esposto in una fuga di dati. Password, credenziali di accesso, informazioni sui conti correnti, documenti di identità, informazioni altamente riservate su di sé o su altri, indirizzi precisi e dati confidenziali legati al lavoro devono restare fuori dalla conversazione, sempre, senza eccezioni, indipendentemente dal motivo per cui li si vorrebbe condividere.

Ciò che vale la pena condividere è tutto il resto: le informazioni che aiutano il chatbot a capire meglio chi si è, senza mettersi a rischio. Ecco le cinque categorie che fanno la differenza più grande.

1. Gli obiettivi

Dire a ChatGPT cosa si sta cercando di ottenere, ad esempio imparare a suonare la chitarra, far crescere un canale video, cambiare carriera, organizzare un trasloco, cambia radicalmente il tipo di risposte che produce. Senza un obiettivo, il chatbot deve cercare di capire da solo cosa si vuole ottenere. Con un traguardo ben definito, invece, può adattare la risposta alle proprie esigenze e trasformare anche una semplice domanda in un consiglio molto più mirato.

2. Il livello di esperienza

ChatGPT non sa se dall’altra parte c’è un principiante o un esperto. Senza indicazioni, fa una media, e la media non soddisfa nessuno: troppo semplice per chi sa già, troppo complessa per chi inizia.

Specificare il proprio livello permette al chatbot di scegliere il registro giusto. In questo modo, ChatGPT smette di semplificare eccessivamente per gli esperti e smette di sommergere i principianti con terminologia incomprensibile.

3. Come si preferisce ricevere le informazioni

Ognuno ha un modo diverso di assimilare le informazioni, non siamo tutti uguali. C’è chi preferisce risposte concise con esempi pratici, chi spiegazioni approfondite, chi desidera che il chatbot metta in discussione le sue ipotesi anziché confermarle.

Frasi come dammi risposte concise con esempi chiari o metti in discussione le mie supposizioni invece di darmi semplicemente ragione insegnano a ChatGPT come rispondere non solo cosa dire, ma come dirlo. Sono istruzioni che valgono per ogni conversazione futura e che si possono salvare nella memoria o nelle istruzioni personalizzate.

4. I vincoli e i limiti

Per molte richieste, tipo pianificare un viaggio, scegliere un prodotto, avviare un progetto, i vincoli sono più importanti delle preferenze. Il budget disponibile, il tempo a disposizione, gli strumenti accessibili, le scadenze da rispettare, il livello di esperienza in un’area specifica.

Senza vincoli, ChatGPT consiglia la soluzione ideale. Con i vincoli, consiglia la soluzione migliore possibile per quella situazione specifica.

5. Il contesto d’uso delle informazioni

La stessa domanda produce risposte diverse a seconda di cosa si intende fare con la risposta. Sto cercando queste informazioni per capire meglio l’argomento e sto preparando una tesi su questo tema portano a risultati completamente diversi, il primo più accessibile, il secondo più rigoroso e dettagliato.

Dire a ChatGPT perché si sta chiedendo qualcosa è tanto importante quanto dire cosa si sta chiedendo. Il contesto d’uso è il filtro che trasforma un’informazione generica in un’informazione davvero utile.

Il prompt che costruisce il profilo in tutta sicurezza

Invece di condividere queste informazioni un pezzo alla volta in conversazioni sparse, si può usare un unico prompt che guida ChatGPT attraverso un’intervista strutturata, raccogliendo tutto il contesto utile senza mai chiedere dati sensibili.

Esempio di prompt: Voglio darti un contesto utile su di me in modo che tu possa fornire risposte più pertinenti e personalizzate senza dovermi ripetere ogni volta. Fammi una serie di domande concise per stabilire queste cinque aree: i miei obiettivi attuali a breve e lungo termine; il mio livello di esperienza negli argomenti che probabilmente ti chiederò; come preferisco ricevere informazioni, spiegazioni, raccomandazioni e riscontri; i miei vincoli e i limiti come tempo, budget, strumenti, scadenze o risorse; i miei interessi ricorrenti, i progetti e gli argomenti a cui probabilmente tornerò. Intervistami un’area alla volta invece di fare tutte le domande contemporaneamente. Per ogni area fai solo il numero minimo di domande necessarie per ottenere informazioni genuinamente utili. Se do una risposta vaga o potenzialmente utile da chiarire, fai una domanda di approfondimento mirata. Alla fine riassumi ciò che hai appreso, separa le informazioni utili per la personalizzazione da quelle sensibili che non avrei bisogno di condividere, identifica eventuali lacune importanti, spiega come queste informazioni miglioreranno le tue risposte future e dammi un profilo “chi sono” conciso che possa salvare e riutilizzare con un altro assistente AI. Non chiedermi mai di rivelare password, credenziali finanziarie, posizione precisa, documenti di identità o altre informazioni altamente sensibili. Quando qualcosa non è necessario per la personalizzazione, dimmi che posso tralasciarlo.

Il prompt è costruito per fare tre cose contemporaneamente. La prima: raccogliere il contesto che rende le risposte future più pertinenti. La seconda: impedire la condivisione di dati sensibili. La terza: produrre un profilo che si può esportare e riutilizzare con qualsiasi altro assistente AI. Il risultato è un profilo personale che contiene tutto ciò che serve al chatbot per lavorare bene, e niente che potrebbe mettere nei guai se finisse nelle mani sbagliate.