IFA 2023: Lenovo Legion Go sfida ASUS ROG Ally

Come previsto, Lenovo ha annunciato all’IFA di Berlino la sua prima console portatile con Windows 11. Legion Go permette al produttore cinese di fare concorrenza soprattutto alla ASUS ROG Ally, ma anche alle più popolari Nintendo Switch e Valve Steam Deck. Gli utenti potranno acquistare anche due accessori, ovvero gli occhiali Lenovo Glasses e gli auricolari in-ear.

Lenovo Legion Go: specifiche e prezzo

La Lenovo Legion Go misura 299x131x41 millimetri e pesa 854 grammi. Staccando i due controller laterali, dimensioni e peso diventano 210x131x20 millimetri e 640 grammi, rispettivamente. Sul retro è presente un cavalletto. Lo schermo touch da 8,8 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel e un refresh rate di 144 Hz.

La dotazione hardware comprende il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM LPDDR5X a 7.500 MHz, SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 256/512 GB o 1 TB, altoparlanti stereo da 2 Watt, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB Type-C, slot per microSD, batteria da 49,2 Wh con ricarica rapida, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

I controller hanno joystick ad effetto Hall, trigger, bumper, trackpad e pulsanti vari, oltre a giroscopio, feedback aptico e batteria ricaricabile da 900 mAh. Il sistema operativo è Windows 11 Home. La console sarà in vendita da novembre a 799,00 euro con tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

I Lenovo Legion Glasses sono occhiali con display micro OLED (1920×1080 pixel per occhio) e altoparlanti stereo che si collegano alla Legion Go tramite porta USB Type-C (ma anche a dispositivi Windows, macOS e Android). In pratica sono monitor virtuali indossabili (niente funzionalità AR o VR). Saranno in vendita da ottobre a 499,00 euro.

I Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones sono infine auricolari con cavo USB Type-C che offrono un audio surround 7.1. Saranno in vendita da ottobre a 49,99 euro.