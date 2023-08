Lenovo Legion Go: annuncio il 1 settembre

La console portatile di Lenovo verrà annunciata il 1 settembre all’IFA 2023 di Berlino. La data è stata riportata in alcuni documenti allegati al comunicato stampa ufficiale che un tipster (forse un dipendente) ha inviato al sito Windows Report. La Legion Go sarà in vendita da ottobre a 799,00 euro. Il produttore offrirà anche due accessori: occhiali AR e auricolari in-ear.

Lenovo Legion Go: specifiche complete

La Lenovo Legion Go competerà con ASUS ROG Ally e Valve Steam Deck. Alcuni dettagli sulla console erano trapelati nelle scorse settimane. Ora si conoscono le specifiche complete. Lo schermo touch da 8,8 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel e un refresh rate di 144 Hz.

La dotazione hardware comprende i processori AMD Ryzen Z1, 16 GB di RAM LPDDR5X a 7.500 MHz, SSD PCIe 4.0 NVMe da 256/512 GB o 1 TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, due altoparlanti da 2 Watt, card reader microSD, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB Type-C, batteria da 49,2 Wh con ricarica rapida da 65 Watt e sistema operativo Windows 11 Home.

I due controller staccabili hanno vari pulsanti, joystick e trigger, oltre a feedback aptico e giroscopio a sei assi. Sono alimentati da una batteria ricaricabile da 900 mAh. Sul retro della console è presente un cavalletto, come si può vedere nel video pubblicato su X dal noto leaker Evan Blass.

Il prezzo della Legion Go è 799,00 euro (in regalo tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate). Sara in vendita dal mese di ottobre. Gli utenti potranno acquistare gli occhiali AR (che si collegano alla porta USB Type-C della console) con display micro OLED (1920×1080 pixel per occhio) e altoparlanti integrati. Il prezzo è 499,00 euro. Gli auricolari in-ear USB Type-C con suono surround a 7.1 canali costano 49,99 euro.