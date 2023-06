ASUS ROG Ally, la console portatile oggi in Italia

L’attesa è finita: da oggi è ufficialmente possibile acquistare in Italia la nuova console portatile ASUS ROG Ally. È la macchina da gioco progettata dal brand del gruppo taiwanese per rendere il gaming su PC accessibile sempre e ovunque, anche in mobilità.

Arriva in Italia la console portatile ASUS ROG Ally

Nei suoi 608 grammi, all’interno di un design realizzato per favorire ergonomia e una dissipazione del calore ottimale, racchiude un comparto hardware di tutto rispetto, a partire dal processore AMD Ryzen sere Z1 affiancato da un quantitativo di RAM pari a 16 GB LPDDR5 e da un’unità SSD PCIe Gen4 con capacità da 512 GB. Il display ha invece pannello IPS con diagonale da 7 pollici e risoluzione Full HD. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di contoller, con pulsanti A, B, X e Y, D-pad, trigger analogici L e R, bumper L e R, pulsanti Menu, View, Command Center e Armoury Crate, due pulsanti grip personalizzabili, due stick analogici con touch capacitivo. Il sistema operativo è Windows 11 ed è garantita la compatibilità con tutte le più importanti piattaforme in circolazione ovvero Xbox Game Pass, Steam, EA App (ex Origin) ed Epic Games.

Per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle caratteristiche integrate rimandiamo all’approfondimento dedicato, pubblicato su queste pagine in occasione dell’annuncio andato in scena nelle scorse settiamane.

Come scritto in apertura, da oggi è possibile acquistare in Italia la nuova console portatile ASUS ROG Ally al prezzo consigliato di 799 euro. In bundle c’è un codice Xbox Game Pass Ultimate gratuito con validità di tre mesi, per l’accesso immediato alla libreria di giochi messi a disposizione da Microsoft.

