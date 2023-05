Tutto su ROG Ally: specifiche, uscita e prezzo

Il giorno di ROG Ally è arrivato. ASUS la definisce una handheld gaming console, ma considerando la dotazione hardware e software, anche l’etichetta di PC gaming portatile non è fuori luogo. Svelata in anteprima a fine aprile dal gruppo taiwanese, oggi è protagonista di un evento dedicato al lancio che è possibile seguire in diretta streaming qui sotto.

ROG Ally è l’asso nella manica di ASUS

Stando a quanto reso noto finora in via ufficiale, in soli 608 grammi racchiuderà quanto serve per un’esperienza videoludica senza compromessi. Tra le specifiche tecniche spiccano il display touch con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, luminosità 500 nit e supporto ad AMD FreeSync, processore AMD Ryzen sere Z1, fino a 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe Gen4 con capacità fino a 512 GB e possibilità di intervenire con upgrade dello storage, slot microSD, altoparlanti stereo frontali con Dolby Atmos e case ottimizzato per favorire la dissipazione del calore.

Lato software, il sistema operativo è Windows 11 con supporto garantito da Microsoft. ASUS assicura inoltre la piena compatibilità con le piattaforme di gioco più importanti tra quelle in circolazione: Xbox Game Pass, Steam, EA App (ex Origin) ed Epic Games.

Qui sotto il player di YouTube attraverso cui è possibile seguire l’evento di presentazione in diretta streaming da Taipei.

A conti fatti, è un guanto di sfida lanciato a Steam Deck e agli altri dispositivi di questa categoria che si appresta ad accogliere sempre più alternative. Dalla sua ha un comparto hardware ottimizzato per il gaming, un design frutto dell’esperienza maturata sul campo, il supporto alla suite Armoury Crate (come per le periferiche Strix Impact III e Scope RX TKL Wireless Deluxe che abbiamo analizzato di recente) e il supporto garantito per tutti i titoli PC in circolazione, da quelli AAA alle produzioni indipendenti.

Sappiamo che il pre-ordine di ROG Ally sarà aperto subito dopo il termine dell’evento. Riporteremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti in merito a specifiche, data di lancio e prezzo non appena annunciati.

… articolo in aggiornamento

