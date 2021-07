Steam Deck ufficiale: sembra il Game Gear, ma non è

Alla fine, i rumor erano più che fondati: Steam Deck è la piattaforma di gioco portatile creata da Valve per consentire ai gamer l'accesso al catalogo della piattaforma anche in mobilità. Il design richiama alla mente quello di Nintendo Switch o, per chi come il sottoscritto ha più di qualche primavera alle spalle, quello del SEGA Game Gear.

Sembra un Game Gear, ma non è: Steam Deck

A livello di specifiche tecniche trovano posto un display touchscreen da 7 pollici con risoluzione 12800×800 pixel, una APU AMD con CPU quad core Zen 2 e GPU RDNA2, memoria interna da 64 a 512 GB (eMMC o SSD NVMe), slot per schede microSD, WiFi, Bluetooth, connettore USB-C, giroscopio e batteria da 40 Wh. Tutto questo in dimensioni pari a 298x117x49 millimetri e con un peso che si attesta a 669 grammi.

Abbiamo formato una partnership con AMD per creare l'APU personalizzata di Steam Deck, ottimizzata per il gaming su dispositivi portatili. Si tratta di un potentissimo processore Zen2 + RDNA2, in grado di fornire potenza in abbondanza per eseguire i giochi AAA più recenti in un unico dispositivo potente ed estremamente efficiente.

Lato software, il sistema operativo è una nuova versione di SteamOS (la 3.0), creata appositamente per il dispositivo. Qui sotto un'immagine che mostra tutti i controlli e le porte di connessione presenti.

Più avanti arriverà anche un dock ufficiale per la connessione a display esterni (Switch docet), con uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, due slot USB 2.0, uno 3.1, Ethernet e cavo USB-C.

Il dock ufficiale supporta Steam Deck per il collegamento a display esterni, reti cablate, periferiche USB e alimentazione. Se nei hai uno, puoi anche usare un diverso hub alimentato da USB-C.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021. Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c — Steam (@Steam) July 15, 2021

La data di lancio è fissata per il dicembre 2021. Sarà possibile effettuare le prenotazioni attraverso il sito ufficiale già da questa sera (venerdì 16 luglio, ore 19:00). Queste le tre versioni proposte e i relativi prezzi.