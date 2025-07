Mouse gaming wireless Corsair: un top di gamma con 70 euro di sconto

CORSAIR DARKSTAR RGB WIRELESS MMO è un mouse da gaming senza filo dalle prestazioni eccezionali per giocare al massimo sia in multiplayer che in single player. Oggi è il momento perfetto per prenderlo perché su Amazon è in offerta a soli 99,99 euro invece di 169,99: un taglio di prezzo enorme per una periferica di questa qualità, con 15 pulsanti programmabili e autonomia fino a 80 ore di gioco.

Le caratteristiche del mouse

Il mouse è dotato del sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI: tra i più precisi sul mercato, rileva anche i movimenti più microscopici, con un tracking impeccabile a 650 IPS e una reattività istantanea. Ogni clic viene trasmesso alla velocità della luce grazie alla connessione SLIPSTREAM WIRELESS a meno di 1 ms o, se preferisci, via Bluetooth. Tutto questo con una mostruosa batteria che arriva fino a 80 ore.

Avrai a tua disposizione 15 pulsanti completamente programmabili, con un gruppo di 6 pulsanti laterali posizionati in modo ergonomico con area testurizzata per il pollice pensato per sessioni di gioco prolungate. E, ovviamente, non può mancare lo stile con l’illuminazione RGB a 7 zone, completamente personalizzabile tramite software iCUE. Questo ti darà modo inoltre di regolare DPI, rimappare tasti, creare profili su misura e portarli sempre con te grazie ai 5 profili integrati.

Compatibile con PC, PS5, PS4 e Xbox, è il mouse che cercavi per prestazioni da torneo ovunque ti trovi. Acquistalo ora a soli 99,99 euro invece di 169,99 su Amazon.