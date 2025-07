Nuovo Mac mini M4 a PREZZO BOMBA su Amazon

La potenza del Mac Mini con M4 sulla tua scrivania? Ora è possibile a un prezzo ancora più conveniente, perché questo gioiello tecnologico firmato Apple è tornato in offerta su Amazon a soli 601,99 euro invece di 729. Parliamo del modello di ultima generazione che include il chipset M4 con CPU 10-core e GPU 10-core, 16GB di memoria unificata e una SSD da 256GB.

Le caratteristiche del Mac Mini M4

Il nuovo Mac Mini è dotato, come detto, del chipset M4 formato da CPU e GPU a 10-core, con 16GB di memoria unificata e una SSD da 256GB: una combinazione velocissima per ogni genere di attività, dal multitasking agli applicativi grafici più esigenti e persino del gaming con i giochi compatibili.

Con un corpo compatto che misura 12,7cm per lato, lo posizioni facilmente come vuoi e crei una postazione di lavoro minimal ed elegante, unica nel suo genere. Nonostante questo, è dotato non solo della potenza già accennata, ma anche di tutte le porte che servono tra Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro e, per la prima volta, porte USB C e jack per cuffie davanti.

Con connettività WiFi e Bluetooth di ultima generazione, è il PC desktop perfetto per svoltare per sempre il modo in cui lavori. Acquistalo ora in offerta a soli 601,99 euro invece di 729, anche a rate.