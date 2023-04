ASUS ROG Ally: AMD Ryzen Z1 e Windows 11

Dopo le informazioni comunicate alcuni giorni fa, ASUS ha ufficialmente annunciato ROG Ally, una console da gioco portatile con schermo da 7 pollici e processori AMD Ryzen Z1. L’azienda taiwanese fornirà ulteriori dettagli, tra cui disponibilità e prezzo, durante l’evento di lancio dell’11 maggio.

ASUS ROG Ally: specifiche della console

ROG Ally è la risposta di ASUS alla Steam Deck di Valve. Rispetto alla console concorrente ci sono diversi vantaggi, grazie in particolare al sistema operativo. Su ROG Ally è infatti installato Windows 11 (versione standard, non limitata), quindi gli utenti possono scaricare qualsiasi gioco dai vari store disponibili e accedere ai numerosi titoli delle piattaforme di streaming.

La console ha uno schermo touch da 7 pollici con risoluzione full HD e refresh rate variabile (30-120 Hz). La dotazione hardware comprende i processori AMD Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme, fino a 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 512 GB, slot microSD, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 6E, batteria da 40 Wh e porta XG Mobile per il collegamento di una GPU esterna.

Per interagire con interfaccia e giochi ci sono due joystick con potenziometri, pulsante direzionale, trigger con sensori ad effetto Hall e quattro pulsanti (A, B, X e Y). Il dock per la ricarica permette anche di collegare la console alla TV. Il telaio è in alluminio. Il peso è 608 grammi. Il software Armoury Crate SE (Speciale Edition) consente di gestire le varie impostazioni, tra cui la mappatura dei pulsanti.

Disponibilità e prezzo verranno comunicati durante l’evento dell’11 maggio. Considerando le specifiche si prevede un prezzo base di circa 800 euro.