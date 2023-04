ASUS ROG Ally: Windows 11 e Ryzen Z1? Come sarà il rivale di Steam Deck

A confrontarsi con Steam Deck a breve ci sarà anche ASUS con il suo progetto ASUS ROG Ally, console-PC portatile dal design accattivante (tipico della linea Republic of Gamers) e dalle caratteristiche tecniche per ora molto intriganti. I tipster hanno difatti fatto trapelare in rete una slide contenente una lunga serie di dettagli tecnici riguardanti tale dispositivo, il cui lancio dovrebbe avvenire proprio nel 2023. Andiamo alla scoperta delle informazioni più notevoli.

Come sarà ASUS ROG Ally?

La grafica che trovate qui sotto non lascia sfuggire molto e, anzi, evidenzia la volontà del produttore taiwanese di lanciarsi direttamente contro Steam Deck.

Secondo quanto riportato, il cuore pulsante dell’ASUS ROG Ally sarà il processore AMD Ryzen Z1, iterazione personalizzata appositamente per questa console; nello specifico, dovrebbe trattarsi di una APU prodotta a 4 nanometri con 8 core – 16 thread basati su architettura Zen 4 e con grafica integrata RDNA 3. Sotto la scocca troverebbero spazio poi 16 GB di memoria LPDDR5 in modalità dual channel e un SSD M.2 2230 da 512 GB con interfaccia PCIe 4.0. Non mancherebbe, tuttavia, la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con lo slot microSD UHS-II.

Il sistema operativo dovrebbe essere Windows 11, con già pre-installato il software Armoury Crate SE e applicazioni chiave per il gaming come Steam, EA, Epic Games e Xbox Game Pass. Il display dovrebbe essere un pannello Full HD a 16:9 con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz; ricordiamo, per confronto, che lo Steam Deck giunge con un pannello da 1280 x 800 pixel a 60Hz.

Dulcis in fundo, ASUS ROG Ally dovrebbe approdare con accessori ROG per migliorare l’esperienza di gioco e supporto allo standard audio Dolby Atmos.

In breve, ASUS ROG Ally sembra pronto a lanciare il guanto di sfida a Steam Deck e a Valve, proponendosi come un rivale agguerrito capace di superare le aspettative del pubblico. Sarà davvero così?