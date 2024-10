﻿HP ProDesk 600 G1: il Mini PC a soli 98€ (offerta Amazon)

Oggi hai la possibilità di mettere sulla tua scrivania HP ProDesk 600 G1 al prezzo stracciato di soli 98,90 euro. Il Mini PC ha caratteristiche adatte a soddisfare le esigenze quotidiane di chi lavora in ufficio o a casa, con una potenza di calcolo sufficiente per gestire i documenti, la posta elettronica e così via. Può anche tornare utile come media player per la riproduzione dei contenuti, anche da collegare al televisore.

HP ProDesk 600 G1: le caratteristiche del Mini PC

Il sistema operativo operativo preinstallato è Windows 10 con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati non appena ha inizio il rollout. Di seguito segnaliamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo case compatto e dallo stile minimalista, altre informazioni sono riportate nella scheda completa.

Pprocessore Intel Core i5-4570T con chip grafico integrato;

8 GB di RAM e disco fisso da 500 GB;

quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet e due jack audio;

connettività Wi-Fi con la chiavetta inclusa;

tre uscite video (due DisplayPort e una VGA).

È un prodotto ricondizionato e completamente funzionante, ispezionato e testato in conformità ai requisiti del programma Amazon Renewed, fornito con un anno di garanzia volontaria. In questo momento lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 98,90 euro, grazie allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce.

Se lo ordini subito, il Mini PC di HP (modello ProDesk 600 G1) arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Verifica le tempistiche esatte nella descrizione completa, variano in base alla disponibilità. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è superiore a 4 stelle su 5.