Lenovo Legion Go: nuove immagini e specifiche

Dopo quelle della scorsa settimana, Windows Report ha pubblicato nuovi immagini della Lenovo Legion Go, una console portatile che sfiderà Nintendo Swicth, Steam Deck e ASUS ROG Ally. Svelati inoltre alcuni dettagli su hardware e accessori, tra cui gli occhiali AR.

Lenovo Legion Go: immagini e specifiche

La console portatile, che dovrebbe essere annunciata all’IFA di Berlino, ha un design simile a quello di Steam Deck e ASUS ROG Ally, ma lo schermo ha una diagonale di 8 pollici. Ai suoi lati ci sono due controller removibili (come quelli della Nintendo Switch) con due joystick, pulsanti ABXY, D-Pad, pulsanti Legion L/R, Menu e View, e trackpad. Sul retro di sono altri pulsanti, i trigger e il cavalletto.

La Legion Go integra il processore AMD Ryzen Z1 (lo stesso di ASUS ROG Ally), quindi con CPU Zen 4 (8 core con frequenza massima di 5,1 GHz) e GPU RDNA3 (12 Compute Unit con frequenza massima di 2,7 GHz). Purtroppo non sono note le specifiche di altri componenti interni. La console ha inoltre due altoparlanti, due microfoni, due porte USB Type-C, card reader microSD e jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo installato è Windows 11. Lenovo offrirà diversi accessori. Come si può vedere nell’immagine, gli utenti potranno utilizzare gli occhiali AR durante le sessioni di gioco. L’alimentazione viene fornita dalla console tramite porta USB Type-C, quindi non dovrebbe esserci una batteria dedicata. Non si conoscono altre specifiche. L’annuncio avverrà probabilmente all’IFA di Berlino (1-5 settembre), mentre il lancio sul mercato è previsto nel quarto trimestre.