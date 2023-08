Lenovo pensa a competitor Steam Deck: le prime immagini

Lo Steam Deck di Valve ha dato lo slancio che serviva alle console-PC portatili di fascia medio-alta e, nel corso degli ultimi mesi, abbiamo visto l’approdo sul mercato di sempre più modelli di spicco. Su tutti, l’ASUS ROG Ally arrivato in Italia a metà giugno ha forse catturato di più l’attenzione rispetto ai rivali a causa della sua potenza e del suo display Full HD. Attenzione, però, agli altri competitor. Tra i prossimi in arrivo sembra esserci anche il Lenovo Legion Go, di cui ora abbiamo i presunti render ufficiali grazie al team di Windows Report.

Alla scoperta di Lenovo Legion Go

Sulla base delle immagini pubblicate dal portale in questione, possiamo evincere diverse caratteristiche di Lenovo Legion Go particolarmente interessanti. Ad esempio, sappiamo che potrebbe porsi come via di mezzo perfetta tra Steam Deck e Nintendo Switch: Legion Go dovrebbe infatti avere un pannello da otto pollici con due controller molto simili ai Joy-Con del colosso giapponese, rimovibili per giocare da distanza, grazie anche al cavalletto presente dietro la scocca del display/PC, che peraltro esegue Windows.

Sembra poi che i controller abbiano un singolo touch pad sul controller destro, mentre il pannello dovrebbe essere touchscreen con una batteria particolarmente capiente sotto la spessa scocca. Per quanto concerne le specifiche tecniche non si conoscono dettagli concreti, se non la presenza di un chip AMD Phoenix come quelli visti su ROG Ally e altri device Windows simili.

Per ora consigliamo di prendere con le pinze queste indiscrezioni, trattandosi appunto di semplici leak. Lenovo al momento non ha rilasciato dichiarazioni e, per questa ragione, crediamo anche che la presentazione sia relativamente vicina: render così dettagliati e ben realizzati, del resto, non trapelano a tanti mesi dal lancio ufficiale.