 SpaceX, Elon Musk promette il primo data center orbitale nel 2027
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SpaceX, Elon Musk promette il primo data center orbitale nel 2027

Elon Musk annuncia i primi satelliti AI di SpaceX nel 2027. Saranno data center orbitanti basati sulla tecnologia NVIDIA.
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Elon Musk annuncia i primi satelliti AI di SpaceX nel 2027. Saranno data center orbitanti basati sulla tecnologia NVIDIA.
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Dalla sua fusione con xAI (diventata SpaceXAI) a inizio anno, SpaceX non smette di accelerare. La sua ambizione a lungo termine? Dispiegare 1 milione di data center in orbita. Dopo la quotazione in Borsa a giugno, è stato presentato il primo satellite AI della società, AI1. E se per il momento questa iniziativa sembrava lontana, Elon Musk sembra deciso a mettere in atto il suo piano molto rapidamente.

Elon Musk promette il primo data center orbitale di SpaceX per il 2027

In un post su X.com, l’imprenditore ha infatti annunciato che i primi satelliti AI di SpaceX decolleranno nel quarto trimestre 2027, prima di raggiungere una scala significativa già nel 2028. Ma non è tutto. Ha anche rivelato che i veicoli si baseranno esclusivamente sulla tecnologia NVIDIA.

Se SpaceX ha per un periodo valutato diversi design di chip, ha infine deciso in favore del gigante verde, stando a Bloomberg. È anche la società di Jensen Huang a equipaggiare i supercalcolatori Colossus. Il sistema scelto, battezzato Vera Rubin NVL72, è una versione adattata allo spazio dell’architettura di calcolo di NVIDIA. Secondo Musk, è nettamente più semplice, meno costosa, più densa e leggera di un rack di server terrestre. Il dispositivo imbarcherà anche la CPU Vera per accelerare Grok e la prossima generazione di agenti AI di SpaceXAI.

AI1 avrà un’apertura di 70 metri per 20 metri di altezza, e sarà in grado di erogare fino a 150 kW di potenza di picco. Da notare che si tratta di un sistema modulare, il che dovrebbe permettere di sostituire i chip AI man mano che la tecnologia avanza.

Restano delle incognite

Con la sua tecnologia, SpaceX intende aggirare i limiti che gravano sui data center terrestri. Perché sulla Terra, queste infrastrutture divorano spazio, acqua ed elettricità, provocando numerose critiche da parte dei residenti. Ma esistono ancora vincoli tecnici per sfruttare il loro pieno potenziale in orbita. Per dissipare il calore generato, ad esempio, l’azienda ha progettato un radiatore a liquido di 110 metri quadrati, blindato contro le micrometeoriti.

E per rendere redditizia una tale infrastruttura, ha già assicurato diverse partnership importanti, in particolare con Anthropic e Google. Elon Musk vede molto in grande, dato che punta a 1.000 miliardi di dollari di fatturato annuo già dal 2030 con, naturalmente, l’AI come principale motore di crescita.

Ma ci sono delle incognite. Il razzo Starship, l’unico in grado di trasportare simili veicoli nello spazio, non è ancora operativo. Allo stesso modo, gli scienziati si preoccupano già dell’impatto ambientale di una tale costellazione. Un fattore che, nonostante tutto, non dovrebbe frenare SpaceX, almeno finché l’amministrazione Trump resterà in carica.

Pubblicato il 25 ago 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
25 ago 2026
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