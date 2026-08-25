Apple svela il nuovo Mac Studio con chip M5 Max e M5 Ultra

Insieme al Mac mini, Apple ha svelato il fratello maggiore Mac Studio. È ovviamente il Mac più potente tra quelli presenti nel catalogo, essendo indicato per professionisti della grafica e sviluppatori AI. Gli utenti possono acquistare versioni con il chip M5 Max (usato nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici) e il nuovo M5 Ultra con CPU fino a 36 core, GPU fino a 80 core e Neural Engine a 32 core.

Apple Mac Studio (2026): specifiche e prezzo

Il Mac Studio (2026) è identico al modello del 2025. Come per il Mac mini, le novità sono nascoste all’interno del telaio in alluminio (dimensioni 19,7×19,7×9,5 millimetri e peso di 2,7-3,6 Kg). Apple ha sostituito i chip M3 Ultra e M4 Max con i più potenti M5 Max e M5 Ultra. Le prestazioni AI sono aumentate fino a 4,3 volte, mentre quelle grafiche fino a 1,8 volte. La CPU è fino a 1,3 volte più veloce.

Queste sono le altre specifiche: fino a 512 GB di RAM, SSD fino a 16 TB, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 10Gb Ethernet, altoparlante, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI, due porte USB Type-A, quattro porte Thunderbolt 5 e slot per card SDXC. Frontalmente il modello con chip M5 Max ha due porte USB Type-C, mentre quelle del modello con chip M5 Ultra sono Thunderbolt 5. Il sistema operativo installato è macOS 27 Golden Gate.

Il Mac Studio è molto apprezzato dagli sviluppatori di app AI. Il Neural Engine integrato nei chip (16 core per M5 Max e 32 core per M5 Ultra) offre prestazioni quadruplicate rispetto alla precedente generazione. È possibile creare cluster di Mac Studio per l’elaborazione locale (inferenza) di modelli di grandi dimensioni, sfruttando anche gli SSD PCIe Gen 6.

Ovviamente i prezzi sono aumentati rispetto alla precedente generazione. I prezzi base sono 3.049 euro (M5 Max) e 6.699 euro (M5 Ultra). Può essere già ordinato sul sito Apple. Le consegne inizieranno il 22 settembre, quando sarà disponibile anche negli store fisici.