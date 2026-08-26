Bundle Videocamera Blink Outdoor 4 + Mini 2K+ Blink a soli 40€ su Amazon

Con il 68% di sconto, oggi su Amazon puoi acquistare il bundle che include la videocamera Blink Outdoor 4 e la Mini 2K+ Blink a soli 39,99 euro, invece di 124,98 euro. Nell’ordine è anche incluso il modulo di sincronizzazione di base. Si tratta di un vero e proprio regalo. Questa offerta a tempo terminerà tra pochissimi giorni, salvo esaurimento scorte anticipato. Per questo ti consigliamo di confermare velocemente l’ordine.

Grazie a questo bundle ottieni tutto quello che ti serve per una sicurezza completa per interni ed esterni. Potrai monitorare la tua casa da ogni angolo, sia all’interno che all’esterno, direttamente dall’app multi-device Blink sul tuo smartphone. Le pile incluse assicurano una durata fino a due anni all’esterno. Non c’è bisogno di cablaggio per sfruttare la loro tecnologia. Ti basta installarle a parete o appoggiarle su un piano e il gioco è fatto.

La funzionalità Live View ti permette di vedere, ascoltare e parlare ovunque tu sia da remoto. Inoltre, grazie alla visione notturna hai il pieno controllo di ciò che succede anche quando è buio. La rilevazione di movimento assicura notifiche in tempo reale che ti avvisano se sta succedendo qualcosa di inaspettato. Potrai anche associare la Videocamera Mini 2K a un videocitofono Blink (venduto separatamente) per utilizzarla anche come campanello plug-in.

Non perdere altro tempo. Qualità e risparmio ti stanno aspettando, ma ancora per poco. Infatti, il bundle che include la videocamera Blink Outdoor 4 e la Mini 2K+ Blink sta andando letteralmente a ruba su Amazon. Conferma l’offerta a tempo adesso a soli 39,99 euro, anziché 124,98 euro!