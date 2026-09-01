Laptop RTX Spark già esauriti: ASUS e MSI hanno finito le scorte

Il segnale è chiaro: il chip RTX Spark di NVIDIA suscita un interesse che supera le previsioni iniziali dei produttori. ASUS e MSI hanno addirittura esaurito il loro primo lotto e chiedono a NVIDIA altri chipset per far fronte ai preordini, ancor prima che i dispositivi siano disponibili nei negozi. Non si tratta di un picco di entusiasmo passeggero, i due costruttori si trovano di fronte a preordini fermi da parte dei loro partner di distribuzione.

RTX Spark di NVIDIA, ASUS e MSI a corto di scorte

Durante la sua conferenza sui risultati, ASUS ha rivelato che i suoi partner di distribuzione hanno preordinato la totalità delle spedizioni disponibili di laptop RTX Spark. In casa MSI, il quadro è simile, il primo lotto di macchine equipaggiate con la versione “N1X” dell’RTX Spark è quasi esaurito, e il direttore dei prodotti dell’azienda, Peng Renfang, conferma ordini attivi in Cina, a Taiwan e negli Stati Uniti. Entrambi ora sperano di ottenere un maggior numero di chipset da NVIDIA. Per dispositivi che non hanno ancora raggiunto il grande pubblico, si tratta di una partenza che assomiglia più a quella di una console in edizione limitata che a un segmento PC ordinario.

128 GB di RAM unificata per far girare LLM da 120 miliardi di parametri

L’entusiasmo si spiega in parte con il posizionamento atipico del chip. L’RTX Spark supporta fino a 128 GB di RAM LPDDR5X unificata, il che consente, secondo NVIDIA, di eseguire modelli di IA fino a 120 miliardi di parametri. È precisamente questo punto a fare la differenza rispetto a un laptop RTX 5090 classico. I suoi 24 GB di VRAM si rivelano insufficienti per caricare la maggior parte dei grandi modelli direttamente nella memoria GPU, laddove l’RTX Spark aggira il problema tramite la RAM di sistema.

Nei test con l’AI, RTX 5090 supera spesso l’Apple M5 Max, ma i risultati cambiano quando si usano modelli più pesanti. È qui che RTX Spark punta a fare la differenza, offrendo anche fino a 100 FPS in 1440p nei giochi AAA grazie a DLSS e Multi Frame Generation.

Il fatto che i primi lotti siano già esauriti prima del lancio è un ottimo segnale per NVIDIA, Bisognerà vedere se l’interesse resterà alto anche dopo l’arrivo dei laptop nei negozi, soprattutto quando conosceremo loro prezzo…