LG ThinQ Claw: agente AI per controllare gli elettrodomestici

LG mostrerà all’IFA 2026 di Berlino l’evoluzione di AI Home, piattaforma che combina elettrodomestici smart, servizi connessi e intelligenza artificiale contestuale per offrire un’esperienza più personalizzata, intuitiva e proattiva. La principale novità è ThinQ Claw. Come si deduce dal nome è un agente AI che comprende le richieste dell’utente ed esegue le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo desiderato.

ThinQ Claw: agente AI conversazionale

LG AI Home analizza impegni, routine, ambiente domestico e utilizzo degli elettrodomestici per consigliare le azioni più appropriate e ottimizzare il coordinamento tra dispositivi e servizi. Fornisce quindi suggerimenti personalizzati basati sul contesto reale, supportando proattivamente gli utenti. I visitatori dell’IFA 2026 potranno testare in prima persona il funzionamento della piattaforma all’interno di ambienti che simulano cucina, soggiorno e zona notte.

ThinQ Claw è il nuovo agente AI, sviluppato a partire dal concetto OpenClaw e ottimizzato specificamente per LG AI Home, che interagisce con l’utente tramite conversazioni in linguaggio naturale (testo e voce). Non si limita però ad eseguire singoli comandi, ma può comprendere le intenzioni dell’utente, interpretare il contesto e coordinare dispositivi e servizi per raggiungere un determinato obiettivo.

ThinQ Claw interpreta le informazioni condivise dall’utente nel contesto della vita quotidiana, invece di considerarli eventi isolati. Questo gli consente di consigliare azioni appropriate in linea con le preferenze personali e le esigenze specifiche di ogni situazione. Può ad esempio gestire gli elettrodomestici in cucina per aiutare a preparare la cena, monitorare la qualità dell’aria e la temperatura interna prima del ritorno a casa o suggerire esperienze personalizzate per intrattenimento o relax.

Oltre a controllare gli elettrodomestici, l’agente AI può sfruttare servizi esterni come calendari e altre piattaforme connesse. Ricorda inoltre gusti e preferenze dell’utente, offrendo un livello di personalizzazione sempre maggiore nel tempo. All’IFA 2026 verrà anche annunciato il lancio europeo di LG ThinQ Pro, la piattaforma progettata per complessi residenziali multifamiliari e ambienti commerciali.