 Anthropic migliora la sicurezza dell'ambiente di test
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Anthropic migliora la sicurezza dell'ambiente di test

Anthropic ha descritto le misure implementate per migliorare la sicurezza dell'ambiente di test ed evitare che i modelli AI eseguano azioni pericolose.
Anthropic migliora la sicurezza dell'ambiente di test
Sicurezza Business AI
Anthropic ha descritto le misure implementate per migliorare la sicurezza dell'ambiente di test ed evitare che i modelli AI eseguano azioni pericolose.
Anthropic
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Anthropic ha annunciato i miglioramenti implementati per evitare nuovi incidenti come quelli descritti dalla stessa azienda a fine luglio e dall’AI Security Institute del Regno Unito all’inizio di agosto. Nelle prossime settimane verranno pubblicati report dettagliati al termine delle relative indagini, come fatto da OpenAI.

Maggiore sicurezza per ambienti di valutazione e addestramento

Anthropic sottolinea innanzitutto che l’accesso non autorizzato da parte di Claude Mythos 5 e Opus 4.7 ai sistemi di tre aziende è avvenuto per un errore di configurazione dell’ambiente di valutazione di terze parti. Il modello Claude Mythos 5 testato dall’istituto britannico aveva invece accesso ad Internet, quindi non c’era una sandbox. In entrambi i casi erano state disattivate le protezioni cyber.

In seguito all’incidente di fine luglio, l’azienda californiana ha sospeso le valutazioni dei modelli. Successivamente ha usato un classificatore per identificare automaticamente in tempo reale quando un modello tenta di uscire da un ambiente di test o ottiene inaspettatamente l’accesso a Internet. Quando il classificatore segnala un tentativo di questo tipo, blocca l’azione, termina l’attività di test e avvisa un operatore umano.

Dopo aver analizzato le trascrizioni delle recenti valutazioni, Anthropic non ha trovato esempi di violazione dei confini della sandbox. Sono state però riscontrate diverse configurazioni errate della sandbox sfruttate dai modelli, ma nessuna di esse ha comportato la compromissione di sistemi esterni. L’azienda ha inoltre migrato le sandbox interne ad alto rischio verso un isolamento più robusto.

Dato che gli incidenti hanno avuto origine in ambienti di terze parti, Anthropic ha consigliato ai partner di seguire alcune indicazioni se effettuano test senza le protezioni cyber, tra cui l’uso di ambienti isolati (senza accesso ad Internet), la verifica preliminare della sandobox per individuare eventuali vulnerabilità (errate configurazioni), la conferma che ogni problema sia risolvibile (altrimenti gli agenti AI cercheranno una scappatoia), l’indicazione esplicita degli obiettivi e delle azioni consentite o vietate e il monitoraggio in tempo reale di ragionamento, azioni e attività di rete dei modelli.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 1 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

LG ThinQ Claw: agente AI per controllare gli elettrodomestici

LG ThinQ Claw: agente AI per controllare gli elettrodomestici
Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza

Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza
ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono

ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono
ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI

ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI
LG ThinQ Claw: agente AI per controllare gli elettrodomestici

LG ThinQ Claw: agente AI per controllare gli elettrodomestici
Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza

Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza
ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono

ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono
ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI

ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI
Luca Colantuoni
Pubblicato il
1 set 2026
Link copiato negli appunti