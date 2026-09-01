Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza

La sostituzione di Google Assistant con Gemini su Android Auto divide gli utenti. Diversi conducenti ritengono che questo cambiamento aumenti i rischi di distrazione alla guida.

Gemini su Android Auto sarebbe poco affidabile

Secondo i riscontri degli utenti, in particolare sul forum Reddit r/GoogleAssistant, Gemini sarebbe meno affidabile del suo predecessore nell’eseguire comandi semplici. Alcuni devono ripetere o riformulare le proprie richieste, cosa che prolunga l’interazione e distoglie l’attenzione dalla strada.

Un utente, L00k_Again, arriva a suggerire che questa situazione potrebbe favorire gli incidenti o i comportamenti aggressivi alla guida. Dal suo rilascio in aprile, le lamentele riguardanti le prestazioni di Gemini si moltiplicano, senza miglioramenti significativi da parte di Google, secondo gli utenti.

Gli utenti più concentrati sull’app che sulla strada?

Google ha tentato di correggere alcuni malfunzionamenti, ma i problemi persistono. L’idea di fondo è che ogni volta che Gemini fraintende un comando o lo esegue male, il conducente è costretto a insistere nella conversazione, e questo, nel tempo, potrebbe aumentare il rischio di distrazione alla guida.

Rispetto a Google Assistant, pensato per comandi brevi e circoscritti, Gemini riesce a gestire richieste più lunghe e articolate. Ma proprio questo approccio più colloquiale rischia di spingere gli automobilisti a interagire più a lungo con l’assistente, moltiplicando le occasioni in cui qualcosa può andare storto.

Google difende Gemini

Google difende da parte sua il carattere naturale di Gemini, che, secondo l’azienda, dovrebbe ridurre la distrazione. Tuttavia, alcuni utenti sottolineano che l’assistente fatica talvolta a svolgere compiti che Google Assistant padroneggiava senza alcuna difficoltà.

Se nessuna prova tangibile dimostra che Gemini aumenti oggettivamente il rischio di incidenti rispetto a Google Assistant, il suo funzionamento più interattivo potrebbe, secondo alcuni, appesantire il carico mentale del conducente e, alla lunga, diminuire la sua concentrazione sulla guida.