 ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono

Il Pentagono ha aggiunto ChatGPT Mil e Grok for Government alla sua piattaforma GenAI.mil usata per varie attività da oltre 1,7 milioni di dipendenti.
ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono
Business AI
Il Pentagono ha aggiunto ChatGPT Mil e Grok for Government alla sua piattaforma GenAI.mil usata per varie attività da oltre 1,7 milioni di dipendenti.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il Dipartimento della Guerra (nuovo nome deciso da Trump per il Dipartimento della Difesa) ha annunciato il lancio di ChatGPT Mil e Grok for Government, versione personalizzate dei popolari modelli AI che saranno accessibili attraverso GenAI.mil, la piattaforma AI usata dai dipendenti dall’inizio di dicembre 2025.

ChatGPT e Grok per le necessità dei militari

La piattaforma GenAI.mil è stata annunciato il 9 dicembre 2025. Viene attualmente utilizzata da oltre 1,7 milioni di dipendenti del Dipartimento per velocizzare diversi attività lavorative sfruttando le capacità dei modelli AI. Finora era disponibile solo Gemini for Government, versione custom del modello di Google. Da ieri sono presenti anche ChatGPT Mil e Grok for Government.

Entrambi verranno sfruttati per la gestione sicura di informazioni non classificate. ChatGPT Mil verrà usato per chat, file, progetti e GPT personalizzati. Aiuterà i dipendenti nelle attività di pianificazione, policy, logistica e amministrazione, consentendo di eseguire più rapidamente i compiti di routine e liberando tempo per progetti più critici.

Grok for Government verrà invece utilizzato per attività sul campo, consentendo un aumento immediato della produttività per i militari. Le sue capacità verranno sfruttate per eseguire missioni più velocemente e con maggiore precisione in numerosi contesti operativi, dall’analisi delle ricerche di mercato alla gestione della catena di approvvigionamento.

Come è noto, il Dipartimento non utilizzerà più i modelli Claude di Anthropic. L’azienda californiana è stata inserita nella blacklist del Pentagono per aver imposto alcune restrizioni, ma la giudice Rita F. Lin ha recentemente dichiarato che l’amministrazione Trump non ha presentato prove sufficienti per giustificare la decisione di vietare l’utilizzo della tecnologia di intelligenza artificiale di Anthropic.

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 1 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza

Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza
ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI

ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI
Cloudflare sfida i bot pirata con l'AI: arriva Adaptive Intelligence

Cloudflare sfida i bot pirata con l'AI: arriva Adaptive Intelligence
Instagram penalizza i contenuti degli influencer AI

Instagram penalizza i contenuti degli influencer AI
Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza

Gemini su Android Auto, troppi problemi: dubbi sulla sicurezza
ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI

ChatGPT Ads: un miliardo di dollari per OpenAI
Cloudflare sfida i bot pirata con l'AI: arriva Adaptive Intelligence

Cloudflare sfida i bot pirata con l'AI: arriva Adaptive Intelligence
Instagram penalizza i contenuti degli influencer AI

Instagram penalizza i contenuti degli influencer AI
Luca Colantuoni
Pubblicato il
1 set 2026
Link copiato negli appunti