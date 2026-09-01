ChatGPT e Grok per uso militare nella piattaforma del Pentagono

Il Dipartimento della Guerra (nuovo nome deciso da Trump per il Dipartimento della Difesa) ha annunciato il lancio di ChatGPT Mil e Grok for Government, versione personalizzate dei popolari modelli AI che saranno accessibili attraverso GenAI.mil, la piattaforma AI usata dai dipendenti dall’inizio di dicembre 2025.

ChatGPT e Grok per le necessità dei militari

La piattaforma GenAI.mil è stata annunciato il 9 dicembre 2025. Viene attualmente utilizzata da oltre 1,7 milioni di dipendenti del Dipartimento per velocizzare diversi attività lavorative sfruttando le capacità dei modelli AI. Finora era disponibile solo Gemini for Government, versione custom del modello di Google. Da ieri sono presenti anche ChatGPT Mil e Grok for Government.

Entrambi verranno sfruttati per la gestione sicura di informazioni non classificate. ChatGPT Mil verrà usato per chat, file, progetti e GPT personalizzati. Aiuterà i dipendenti nelle attività di pianificazione, policy, logistica e amministrazione, consentendo di eseguire più rapidamente i compiti di routine e liberando tempo per progetti più critici.

Grok for Government verrà invece utilizzato per attività sul campo, consentendo un aumento immediato della produttività per i militari. Le sue capacità verranno sfruttate per eseguire missioni più velocemente e con maggiore precisione in numerosi contesti operativi, dall’analisi delle ricerche di mercato alla gestione della catena di approvvigionamento.

Come è noto, il Dipartimento non utilizzerà più i modelli Claude di Anthropic. L’azienda californiana è stata inserita nella blacklist del Pentagono per aver imposto alcune restrizioni, ma la giudice Rita F. Lin ha recentemente dichiarato che l’amministrazione Trump non ha presentato prove sufficienti per giustificare la decisione di vietare l’utilizzo della tecnologia di intelligenza artificiale di Anthropic.