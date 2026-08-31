Instagram penalizza i contenuti degli influencer AI

Meta ha finalmente deciso di penalizzare i contenuti degli influencer AI su Instagram. L’azienda di Menlo Park ha cambiato l’etichetta che indica gli account creati per persone generate dall’intelligenza artificiale. Se non verrà aggiunta l’etichetta, i profili avranno meno visibilità.

Invasione di influencer digitali

Come avranno sicuramente notato molti utenti, sui social media sono aumentati i contenuti generati dall’AI (video in particolare). Instagram è “invaso” da influencer inesistenti dall’aspetto piacevole che servono solo per ottenere visualizzazioni. Una delle più famose è Aitana Lopez. All’inizio di maggio, l’azienda californiana ha avviato i test per l’etichetta “AI creator” che indica un profilo di persone non reali.

Meta ha ora comunicato che l’etichetta è stata rinominata in “AI-generated profile” per rendere più chiaro agli utenti quando un profilo presenta una persona generata dall’AI anziché da un essere umano. La nuova etichetta sostituirà automaticamente quella precedente e sarà possibile confermare se è ancora appropriata o rimuoverla.

Se i profili AI non hanno l’etichetta verrà consigliato di aggiungerla (apparirà anche accanto ai contenuti). Se non viene aggiunta, Instagram penalizzerà il profilo, quindi sarà meno visibile ai non follower. Chi gestisce gli account di un influencer AI potrà presentare appello sulle eventuali restrizioni imposte, se ritiene che i sistemi automatici abbiano commesso un errore. In caso di accoglimento dell’appello, il profilo verrà nuovamente considerato dall’algoritmo dei suggerimenti.

I creator che usano tool AI per generare o modificare i contenuti non devono aggiungere l’etichetta. In questo caso viene applicata una differente etichetta. Meta sottolinea che l’obiettivo del cambiamento è migliorare la trasparenza, aiutando le persone a comprendere meglio chi o cosa si cela dietro i contenuti che vedono su Instagram.