Non serve usare sempre l'AI: 5 casi in cui può essere davvero utile

L’intelligenza artificiale non fa ancora parte della routine di tutti. Per alcuni risolvere i problemi da soli ha il suo perché, e la fatica di capire le cose è spesso la parte migliore del processo. Cercare, provare, sbagliare, riprovare… nessun chatbot può replicare la soddisfazione di farcela con le proprie forze.

La maggior parte delle volte, questo approccio va più che bene. Ma ogni tanto l’ostinazione smette di essere una virtù e diventa un collo di bottiglia. È nei momenti in cui la ricerca manuale non porta da nessuna parte, o le soluzioni ovvie falliscono e serve una via d’uscita adesso, non domani, che potrebbe essere utile aprire un chatbot. Non si tratta di ottimizzare la giornata o stare al passo con la tecnologia, ma di risolvere un problema specifico che si è rivelato più difficile del previsto.

5 situazioni in cui l’AI può davvero fare la differenza

Ecco le cinque volte in cui l’autosufficienza raggiunge il suo limite, e i prompt che funzionano.

1. L’emergenza delle dosi in cucina

Seguire una ricetta in una lingua che non si padroneggia può trasformare anche la preparazione più semplice in un piccolo esercizio di interpretazione. È quello che può succedere, per esempio, quando si trova online una ricetta interessante in inglese e si vuole semplicemente capire come prepararla senza passare da traduttori e dizionari.

Prompt: Traduci questa ricetta dall’inglese all’italiano, mantenendo invariati ingredienti, quantità e passaggi.

Il chatbot restituisce la ricetta in italiano in pochi secondi, mantenendo intatte le dosi e le istruzioni. Niente copia-incolla tra siti diversi, nessun dubbio sui termini e soprattutto nessun rischio di confondere un ingrediente con un altro nel bel mezzo della preparazione.

2. La visualizzazione del mobile nello spazio reale

Durante un trasloco, immaginare come un mobile apparirà in uno spazio vuoto è sorprendentemente difficile. Le tavole di ispirazione mostrano stili e atmosfere, ma non tengono conto delle dimensioni della stanza, della luce e di come le cose occuperanno effettivamente lo spazio. Invece di tirare a indovinare, basta caricare una foto del soggiorno, ad esempio.

Prompt: Mantieni il colore delle pareti e il pavimento uguali, ma mostrami come apparirebbe una libreria alta in legno scuro posizionata nell’angolo in fondo a sinistra. Riempi qualche ripiano con libri e oggetti decorativi.

Il risultato è un’anteprima realistica del mobile nello spazio effettivo. Permette di capire se le proporzioni funzionano prima di spendere centinaia di euro per un acquisto difficile restituire. È una visualizzazione che un negozio di arredamento non può offrire e che l’immaginazione, per quanto allenata, fatica a produrre con precisione.

3. La contestazione della bolletta da pagare

Quando un operatore telefonico continua a chiedere il pagamento di un servizio nonostante il contratto sia stato regolarmente chiuso, ricostruire la situazione può diventare complicato. Tra condizioni contrattuali, comunicazioni di recesso e fatture successive alla chiusura, non è sempre facile capire quali importi siano effettivamente dovuti. In questo caso, sono stati caricati nel chatbot il contratto, la comunicazione di disdetta, la conferma della chiusura e le fatture ricevute successivamente.

Prompt: Esamina il contratto e i documenti che ho allegato. Verifica la data di chiusura del contratto e confrontala con le fatture emesse successivamente. Individua eventuali importi non dovuti e prepara una lettera formale per contestare le richieste di pagamento e chiedere la chiusura definitiva della posizione.

Il chatbot ricostruisce la cronologia del contratto, evidenzia le fatture emesse dopo la cessazione e può preparare una comunicazione chiara per contestare gli importi richiesti. Non sostituisce un professionista, ma permette di organizzare rapidamente documenti e informazioni, trasformandoli in una contestazione strutturata da sottoporre all’operatore.

Un’avvertenza: il risultato va considerato un punto di partenza informativo, non una consulenza legale. In caso di controversie più complesse o di importi rilevanti, è sempre opportuno rivolgersi a un professionista.

4. L’anteprima del cambio di look

Entrare dal parrucchiere con una foto di riferimento è sempre una scommessa. La consistenza dei capelli, la densità, la forma del viso, tutto varia così tanto da persona a persona che ciò che funziona per qualcun altro potrebbe essere un disastro su di sé.

Prima di fare un cambiamento, si può caricare un autoritratto frontale con una richiesta specifica.

Prompt: Vorrei tingere i capelli di un castano cioccolato scuro. Quali sfumature pensi che si adatterebbero meglio al mio viso?

Il risultato è un’anteprima personalizzata sulla base dei tratti effettivi, non di quelli di qualcun altro. Si va all’appuntamento con un riferimento visivo calibrato sulle proprie caratteristiche anziché con una foto generica scaricata dalla rete. C’è una bella differenza tra sperare che funzioni e avere un’idea concreta di come apparirà.

5. Le istruzioni mancanti

Può capitare che un attrezzo arrivi senza istruzioni, e che i video generici disponibili online non aiutino perché nessuno riguarda quel modello specifico.

Prompt: Spiegami come inserire la punta in questo trapano esatto [foto allegata], poi indicami il punto migliore per fare il foro su questo oggetto [seconda foto allegata] senza romperlo.

Il chatbot restituisce la foto con un punto preciso segnato direttamente sull’immagine, indicando la posizione più bilanciata per il foro.

AI, usarla solo quando serve

In nessuno di questi casi il chatbot viene aperto per pigrizia o per risparmiare qualche minuto, ma quando le soluzioni tradizionali non funzionano e la testardaggine rischia solo di peggiorare la situazione. Una conversione che non si trova, un mobile che non si riesce a visualizzare, una clausola contrattuale che non si sa contestare, un cambio di look che non si riesce a immaginare, un attrezzo che non si sa montare.

L’AI non deve diventare il primo strumento a cui si ricorre. Ma avere la lucidità di riconoscere quando l’autosufficienza diventa un ostacolo, e aprire il chatbot in quel momento preciso, è forse il modo più intelligente di usarla: poco, ma al momento giusto.