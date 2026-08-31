Infostealer per Claude: Anthropic rimuove i dati di pagamento

Anthropic ha informato alcuni utenti della presenza di infostealer sui loro computer. I malware hanno effettuato l’accesso all’account Claude attraverso le sessioni aperte nel browser. Dato che l’uso del chatbot comporta addebiti non autorizzati, l’azienda californiana ha rimosso i dati di pagamento e rimborserà la spesa.

Infostealer accedono all’account Claude

Anthropic ha rilevato l’accesso agli account Claude tramite noti infostealer. Ciò è avvenuto dopo il furto delle sessioni di login salvate sul computer. Ignoti cybercriminali hanno quindi preso il controllo dell’account senza la necessità di inserire le credenziali e l’autenticazione in due fattori.

L’azienda californiana sottolinea nell’email che il malware non è correlato a Claude o installato tramite Claude. L’indagine è ancora in corso, ma sono stati già scoperti diversi infostealer, tra cui Vidar, LummaC2, StealC, RedLine e Acreed per Windows, insieme al noto Atomic Stealer (AMOS) per macOS.

Per evitare addebiti successivi, dovuti al superamento dei limiti d’uso previsti dall’abbonamento, Anthropic ha revocato le sessioni e rimosso i metodi di pagamento dagli account. Gli utenti interessati dovranno quindi effettuare nuovamente il login e aggiungere un metodo di pagamento. Se gli addebiti risultano non autorizzati, Anthropic procederà automaticamente al rimborso.

L’utente che ha pubblicato l’email su Reddit conferma il furto di tutti i dati da Chrome. Rispondendo ad un altro utente ha ammesso di aver scaricato la copia pirata di un gioco. Questo è uno dei canali più utilizzati dai cybercriminali per distribuire i malware.

Come evidenzia Anthropic, la revoca delle sessioni non rimuove il malware dal computer, quindi ruberà nuovamente la sessione al prossimo login. Gli utenti devono effettuare una scansione con un antivirus aggiornato, cambiare tutte le password salvate nel browser (non solo quella dell’account Claude) e solo alla fine aggiungere il metodo di pagamento (se occorre per il rinnovo dell’abbonamento).