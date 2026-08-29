TeamSystem conferma furto di dati personali e IBAN

TeamSystem ha avvisato i clienti del servizio Contabilità in Cloud di aver rilevato un attacco informatico lo scorso 24 agosto. Ignoti cybercriminali hanno quindi sottratto i dati inseriti nel software. Sul sito dell’azienda di Pesaro non c’è nessun comunicato ufficiale. L’intrusione non autorizzata è stata resa pubblica da alcuni utenti sui social media.
Furto di dati personali e IBAN
TeamSystem offre software per aziende, commercialisti, amministratori di condominio, avvocati e altri professionisti. Uno dei più popolari è Contabilità in Cloud, un software che supporta fatturazione elettronica, gestione magazzino e altre funzionalità. Viene utilizzato principalmente dalle PMI (piccole e medie imprese). Il co-fondatore di RansomNews ha pubblicato la comunicazione inviata da TeamSystem ai clienti che usano Contabilità in Cloud.
📢 #DataBreach TeamSystem S.P.A. (Pesaro Urbino)
🔗 https://t.co/hU2Ol2a8Xj pic.twitter.com/qQv87eKCoV
— Claudio (@sonoclaudio) August 26, 2026
Come richiesto dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), l’azienda italiana ha confermato la violazione dei dati (data breach) durante un attacco effettuato da ignoti cybercriminali a partire dal 24 agosto. In seguito all’accesso non autorizzato ai server sono stati esfiltrati dati anagrafici, dati di contatto, coordinate bancarie (IBAN) e le movimentazione contabili registrate nel software, tra cui causali, importi e controparti. Non sono state rubate le credenziali di login.
L’indagine è ancora in corso. TeamSystem non ha fornito dettagli sulle tecniche usate per l’intrusione. In simili casi sono sfruttate vulnerabilità software o l’ingegneria sociale prendendo di mira i dipendenti. I dati rubati consentono teoricamente vari tipi di truffe.
Usando nomi, indirizzi email e numero di telefono, i cybercriminali potrebbero effettuare attacchi di phishing. Usando invece le informazioni dei fornitori potrebbero chiedere il pagamento di fatture. Le aziende devono ora prestare molta attenzione alle email o alle telefonate che sembrano arrivare da mittenti conosciuti. Non è noto se TeamSystem ha sospeso l’accesso a Contabilità in Cloud e rimosso ogni traccia dell’intrusione.