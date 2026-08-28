Android 17: protezioni contro tracciamento e SMS Blaster

Google ha annunciato quattro nuove funzionalità che saranno presenti in Android 17 per garantire la protezione delle connessioni Internet, Wi-Fi e cellulari. L’azienda di Mountain View ha sviluppato tecnologie per bloccare il tracciamento del traffico di rete e la ricezione di messaggi truffa tramite i cosiddetti SMS Blaster.

Supporto per lo standard Encrypted Client Hello

Quando viene avviata un’app o aperta una pagina web, il nome di dominio del sito o del servizio è visibile agli ISP (Internet Service Provider) o ai malintenzionati, anche se la connessione viene cifrata con HTTPS. Android 17 supporta lo standard Encrypted Client Hello (ECH) che lavora insieme al DNS privato per oscurare i nomi di dominio, nascondendo i metadati che possono essere utilizzati per creare un profilo. I dettagli tecnici sono stati pubblicati dal team Jigsaw.

Wi-Fi sicura e privata

Quando lo smartphone viene collegato al Wi-Fi di casa, la rete è condivisa con altri dispositivi, come smart TV, videocamere di sicurezza o console di gioco. Le app possono quindi vedere quali dispositivi sono connessi senza permesso e queste informazioni possono essere utilizzate per creare profili dei membri della famiglia.

In Android 17 è stata inclusa la funzionalità Local Network Protection che impone alle app di chiedere un’autorizzazione prima di cercare o accedere ad altri dispositivi sulla rete locale. Gli sviluppatori devono adottare un tool di sistema sicuro che permetta ad esempio di selezionare la TV senza concedere all’app il permesso di accesso agli altri dispositivi presenti in casa.

Impedire l’intercettazione del traffico web

Quando viene effettuato l’accesso ad un’app o un sito web sicuro, il dispositivo controlla un certificato per confermare l’autenticità. Se l’emittente del certificato viene compromesso, i cybercriminali potrebbero creare certificati falsi per intercettare il traffico.

In Android 17 verrà quindi abilitata la policy Certificate Transparency per impostazione predefinita. Tutti i certificati dovranno essere inseriti in un registro pubblico, rendendo così meno probabile che un attacco di questo tipo passi inosservato.

Protezione contro gli SMS Blaster

I truffatori più esperti usano i cosiddetti SMS Blaster, dispositivi che simulano una stazione cellulare e forzano i dispositivi nelle vicinanze a passare dalla connessione 4G o 5G alla meno sicura 2G. È possibile così aggirare le deboli protezioni della rete 2G per inviare messaggi di spam con mittente falsificato (spoofing).

A partire da Android 12 è presente l’opzione per disattivare le connessioni 2G. Android 17 permette agli operatori telefonici di disattivare il 2G per i clienti.