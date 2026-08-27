WhatsApp avvia i test della funzionalità antitruffa

WhatsApp ha avviato i test della funzionalità Scam Alert annunciata a metà agosto. Gli esperti di WABetaInfo hanno trovare la relativa impostazione nella versione beta 2.26.34.2 per Android. Al momento non è però disponibile per tutti, quindi potrebbe non essere disponibile dopo l’installazione dell’app (può essere scaricata dal Google Play Store).

Avvisi per messaggi da possibili truffatori

Meta ha pubblicato un post con i dettagli tecnici della funzionalità. Se viene attivata nelle impostazioni, WhatsApp scarica un modello AI sul dispositivo che consente l’esecuzione locale, quindi senza accesso al cloud. Non è noto il nome del modello, la sua dimensione e quali sono i requisiti hardware minimi. Quando l’utente riceve un messaggio da un contatto sconosciuto viene mostrato un avviso di pericolo, non visibile al mittente.

L’utente può rimuove l’avviso (quindi i successivi messaggi dallo stesso mittente non verranno filtrati), bloccare il mittente o inviare una segnalazione a WhatsApp. L’analisi dei messaggi viene effettuata localmente. Ciò garantisce maggiori prestazioni (minore latenza) e soprattutto la privacy. Ovviamente rimane attiva la crittografia end-to-end.

Quando l’app aggiorna il modello, la richiesta ai server di Meta avviene tramite relay che elimina l’indirizzo IP, quindi non è possibile identificare il dispositivo. I messaggi inviati facoltativamente verranno utilizzati per l’addestramento del modello. Gli utenti possono eventualmente inviare gli ultimi cinque messaggi considerati fidati per consentire di ridurre i falsi positivi.