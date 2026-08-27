 Google aggiorna Gemini Live e annuncia Gemini 3.5 Transcribe
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Google aggiorna Gemini Live e annuncia Gemini 3.5 Transcribe

Google ha aggiunto nuove funzionalità di produttività a Gemini Live e annunciato Gemini 3.5 Transcribe che trascrive la voce in testo formattato.
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Google ha aggiunto nuove funzionalità di produttività a Gemini Live e annunciato Gemini 3.5 Transcribe che trascrive la voce in testo formattato.
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Google ha annunciato due importanti novità. La prima trasforma Gemini Live in un potente strumento di produttività. Gli utenti possono sfruttare le capacità agentiche dell’assistente AI per eseguire diverse azioni tramite comandi vocali. La seconda è invece Gemini 3.5 Transcribe, nuovo modello speech-to-text che verrà integrato in Gboard, app Gemini e Chrome.

Gemini Live è un agente AI per la produttività

Gemini Live permette di avere conversazioni vocali in linguaggio naturale. Google ha ora annunciato l’integrazione con Gemini Spark (serve almeno l’abbonamento Google AI Pro), l’agente AI svelato a fine maggio. Gli utenti possono quindi chiedere di eseguire compiti complessi utilizzando l’accesso a web e alle app Google, tra cui Documenti, Fogli, Drive e Calendario.

È inoltre disponibile la funzionalità Daily Brief (serve almeno l’abbonamento Google AI Plus) che permette di ottenere un riassunto delle attività giornaliere recuperando le informazioni da Gmail e Calendario.

Gemini Live consente anche di gestire le email in Gmail (ricerca, archiviazione, riassunto, cancellazione) tramite comandi vocali.

Infine, Gemini Live ricorda le conversazioni precedenti e, usando Personal Intelligence, fornisce risposte personalizzate recuperando informazioni dalle app Google.

Gemini 3.5 Transcribe per la trascrizione intelligente

Gemini 3.5 Transcribe è il modello speech-to-text più avanzato di Google. Può convertire la voce in testo formattato, eliminando pause e intercalari. Supporta oltre 85 lingue, inclusi diversi dialetti locali. Può inoltre identificare fino a tre voci nell’audio pre-registrato. Gli utenti possono creare un vocabolario personalizzato che il modello utilizzerà per la trascrizione.

Gli sviluppatori possono accedere a Gemini 3.5 Transcribe tramite Google AI Studio e Google Antigravity. Gli utenti possono sfruttare il modello in Gboard per Android (tramite la funzionalità Rambler) e nell’app Gemini per macOS (solo inglese). In futuro verrà integrato anche in Chrome.

Fonte: Google

Pubblicato il 27 ago 2026

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