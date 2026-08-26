Waterfox 6.7 cambia volto: più privacy e nuove funzioni

Il browser sviluppato da Alex Kontos, fork di Firefox orientato alla privacy, migra verso una nuova base tecnica a un anno dal suo precedente aggiornamento importante. La versione 6.7 interviene sull’interfaccia, la gestione delle schede, il blocco pubblicitario e diverse impostazioni di riservatezza.

Waterfox, la versione sicura di Firefox, cambia volto

Waterfox 6.7 passa dal motore Gecko ESR 140 a Gecko ESR 153, la base su cui poggia Firefox e di conseguenza i suoi derivati. Questo gli porta un anno di correzioni di sicurezza e miglioramenti di prestazioni. Lo sviluppatore spiega che gran parte del livello software proprio di Waterfox è stato riscritto per funzionare nativamente su questa base anziché essere aggiunto sopra. Vengono proposti tre stili di interfaccia: Nova, Proton e Photon, quest’ultimo riprende l’aspetto storico rifinito con il tema Lepton. Dodici palette di colori, declinate in variante chiara e scura, sostituiscono la vecchia impostazione limitata a tre scelte.

Le schede ad albero cambiano status. Proposte dalla versione 6.6 sotto forma di estensione integrata derivata da Tree Style Tab, sono ora implementate direttamente nella barra delle schede verticale. Questo permette ad esempio di gestire le schede per progetti. Questa integrazione nativa è più leggera della vecchia estensione, ma richiede anche di aver attivato l’uso delle schede verticali. Inoltre, alcune funzioni dell’estensione, come l’editor CSS personalizzato, sono state rimosse.

Le funzioni di intelligenza artificiale introdotte dalla base Firefox 153 sono disattivate per impostazione predefinita. Lo scorso dicembre, Alex Kontos aveva rifiutato di trasformare Waterfox in un browser incentrato sull’IA. Dal canto suo, il motore di ricerca predefinito cambia: si passa da 1.org a Qwant nelle regioni supportate e a DuckDuckGo altrove. Waterfox e Qwant hanno firmato un accordo il mese scorso.

Ad blocker e riservatezza

Il blocco pubblicitario integrato dalla versione 6.6 dispone ora di un proprio pannello. Anziché mostrare un numero unico, distingue adesso pubblicità, tracciatori e finestre pop-up, con un badge sulla barra degli strumenti quando la protezione è in pausa su un sito.

Quando il blocco impedisce il caricamento di una pubblicità o di un tracciatore, non si limita sempre a bloccare la richiesta all’ingresso. Spesso la sostituisce con un piccolo file neutro e innocuo (un’immagine trasparente, uno script vuoto che non fa nulla) anziché non restituire niente. Perché? Perché se il sito si aspetta di ricevere una risposta in quel punto e non arriva nulla, la visualizzazione può andare in crash (immagine mancante visibile, lettore video che non parte, script che va in errore e blocca il resto della pagina…). Queste “risorse sostitutive” passano da 17 a 62. Il blocco può dunque coprire un maggior numero di casi e limitare questi effetti collaterali.

Migliorano anche diverse impostazioni di riservatezza. Il blocco Safe Browsing di Google, finora parzialmente disattivato, ora lo è totalmente. Il sistema di sperimentazione Nimbus, che consente all’editore di inviare da remoto modifiche alla configurazione senza un aggiornamento completo, è disattivato, mentre il suo predecessore Normandy viene questa volta rimosso dal codice sorgente in fase di compilazione. Una funzione denominata Ultra Protection, basata sul DNS over Oblivious HTTP, è attivata per impostazione predefinita per i nuovi profili. Essa ripartisce la richiesta di risoluzione del nome di dominio tra due server distinti. Uno conosce l’utente ma non il sito richiesto, l’altro conosce il sito richiesto ma non l’utente. L’idea è quindi impedire l’associazione di un’identità a una richiesta specifica.