 Firefox 154: novità per Smart Window e supporto GeForce NOW
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Firefox 154: novità per Smart Window e supporto GeForce NOW

In Firefox 154 ci sono novità per Smart Window (non disponibile in Europa) e motori di ricerca, oltre al supporto per il servizio GeForce NOW.
Firefox 154: novità per Smart Window e supporto GeForce NOW
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In Firefox 154 ci sono novità per Smart Window (non disponibile in Europa) e motori di ricerca, oltre al supporto per il servizio GeForce NOW.
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Mozilla ha rilasciato Firefox 154 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Le novità più numerose sono presenti nella versione desktop del browser, una delle quali riguarda la funzionalità Smart Window (non ancora disponibile in Europa). Grazie alla tecnologia sviluppata da Exa è possibile recuperare informazioni da Internet. È stato inoltre aggiunto il supporto per GeForce NOW.

Novità di Mozilla Firefox 154

Smart Window è praticamente un chatbot AI integrato in Firefox (solo in Canada e Stati Uniti) che fornisce risposte utilizzando cronologia di navigazione e contenuti delle schede aperte. Sfruttando la tecnologia di ricerca sviluppata da Exa.ai, Smart Window recupera le informazioni web più recenti e mostra le fonti nella risposta senza la necessità di aprire una pagina di risultati di ricerca separata.

Firefox Smart Window Exa

Smart Window può anche suggerire gruppi di schede, scegliere un nome per il gruppo e chiudere eventuali duplicati. Può inoltre mostrare anteprime delle pagine nella cronologia di navigazione, semplificando l’individuazione di quella desiderata, senza aprire le singole pagine. La funzionalità è opt-in e può essere disattivata nelle impostazioni tramite i controlli AI.

Gli utenti in Germania, Francia, Austria, Svizzera e Olanda possono scegliere Startpage come motore di ricerca. Viene garantita la massima privacy, in quanto le informazioni inviate insieme alla query (ad esempio, l’indirizzo IP) sono eliminate prima dell’elaborazione.

Firefox 154 è la prima versione del browser di Mozilla compatibile con il servizio GeForce NOW di NVIDIA. Gli utenti possono eseguire in streaming oltre 2.000 giochi fino a risoluzione 1440p.

Gli utenti troveranno altre novità e diversi miglioramenti, tra cui la possibilità di scegliere l’icona dell’app nelle impostazioni. Non mancano vari bug fix e un lungo elenco di patch che risolvono vulnerabilità (il numero è aumentato grazie all’uso dell’AI).

Fonte: Mozilla

Pubblicato il 18 ago 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 ago 2026
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