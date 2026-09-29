 Opera offre 3 GB gratuiti con la eSIM integrata
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Opera offre 3 GB gratuiti con la eSIM integrata

Opera offre 3 GB di dati gratuiti per 3 giorni tramite una eSIM integrata nel browser per Android (può essere utilizzata entro un anno in 47 paesi).
Opera offre 3 GB gratuiti con la eSIM integrata
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Opera offre 3 GB di dati gratuiti per 3 giorni tramite una eSIM integrata nel browser per Android (può essere utilizzata entro un anno in 47 paesi).
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Il browser di Opera include una VPN gratuita che permette di navigare con maggiore sicurezza (può essere attivata automaticamente in presenza di reti Wi-Fi pubbliche). La software house norvegese ha ora aggiunto un’altra utile funzionalità alla versione per Android. Gli utenti possono utilizzare una eSIM e sfruttare 3 GB di dati gratuiti.

eSIM in Opera per Android

La novità verrà sicuramente apprezzata dagli utenti che viaggiano all’estero (fuori dall’Europa). Per evitare le costose tariffe di roaming è consigliato l’acquisto di una nuova SIM degli operatori locali. Ciò comporta però il cambio del numero di telefono. Opera offre quindi una soluzione gratuita e meno fastidiosa. Il browser per Android include la funzionalità per attivare una eSIM, ovvero una SIM virtuale (non fisica)

Dopo aver aggiornato o installato la versione più recente, gli utenti troveranno la relativa opzione nella pagina del profilo. Dovranno quindi scegliere il paese di destinazione e confermare l’uso della eSIM (deve essere supportata dallo smartphone). I 3 GB gratuiti possono essere utilizzati per 3 giorni dall’attivazione (automatica quando viene effettuata la connessione alle reti mobile del paese selezionato).

Opera eSIM 3 GB

I 3 GB gratuiti devono essere utilizzati entro un anno. Se l’utente consuma i 3 GB e/o supera i 3 giorni può acquistare dati aggiuntivi (3, 5 o 10 GB) che hanno una validità di 30 giorni. La stessa eSIM può essere sfruttata in altri paesi (sono 47 in totale). Inizialmente, i 3 GB gratuiti sono disponibili per gli utenti in Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Polonia. Non è noto quando sarà possibile usare la eSIM anche in Italia.

Fonte: Opera

Pubblicato il 29 set 2026

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Luca Colantuoni
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29 set 2026
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