Google Chrome: nuove funzionalità AI per gli studenti

Google ha annunciati cinque novità per Chrome che possono essere utilizzare dagli studenti. Grazie alla capacità avanzate di Gemini è possibile ottenere informazioni dettagliate su svariati argomenti, generare quiz interattivi, visualizzare pagine affiancate, sincronizzare le schede tra dispositivi e ascoltare il contenuto delle pagine. Alcune funzionalità non sono disponibili in tutti i paesi.

Cinque novità di Chrome per gli studenti

Google ha integrato Gemini in Chrome (non è ancora disponibile in Europa) per consentire agli utenti di effettuare ricerche online, fare domande o generare riassunti. Le sue capacità possono essere sfruttate al meglio dagli studenti. L’assistente AI presente nella versione desktop del browser supporta ora più tipi di contenuti multimediali, come podcast e video su siti diversi da YouTube.

Gemini in Chrome può individuare i punti chiave, trovare informazioni specifiche o chiarire passaggi poco chiari di quasi tutti i file audio o video, come si può vedere in questo esempio:

Gemini può inoltre generare quiz interattivi usando i contenuti visibili nella scheda del browser (un articolo, un documento di Google Docs, un video di YouTube o altro). Questa funzionalità è inizialmente disponibile in India e Stati Uniti su desktop in inglese. Nei prossimi mesi arriverà in altri paesi e nelle app mobile.

Invece di aprire decine di schede è possibile sfruttare la modalità Split View. Chrome permette di aprire due pagine web affiancate all’interno della stessa scheda e passare facilmente dall’una all’altra.

Chrome offre già la possibilità di inviare una scheda da smartphone a notebook e viceversa. Google ha migliorato la funzionalità aggiungendo la “memoria”. La condivisione delle schede è sincronizzata, quindi l’utente riprenderà la navigazione dallo stesso punto in cui era stata interrotta, grazie al salvataggio dello stato.

Google descrive infine due utili funzionalità. La modalità di lettura immersiva permette di rimuovere le “distrazioni” dalle pagine, lasciando solo il testo. Quest’ultimo può essere letto a voce alta da Gemini. Su Android genera anche una conversazione in stile podcast.

Queste cinque novità sono indicate soprattutto per lo studio, ma possono essere utilizzare da tutti gli utenti per varie attività.