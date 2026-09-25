Una VPN può davvero essere tracciata? La verità su privacy, falsi miti e l'offerta Bitdefender

Nel mondo della sicurezza informatica resiste un mito duro a morire: basta attivare una VPN per svanire nel nulla, diventando fantasmi irraggiungibili agli occhi della rete. Le cose non stanno esattamente così. C’è una bella differenza tra il fatto che qualcuno si accorga che state usando un tunnel protetto e l’eventualità che riesca a spiare ciò che state guardando o scaricando. Se si vuole proteggere davvero la propria identità digitale, serve capire dove finisce lo scudo di una connessione cifrata e dove iniziano le tecniche con cui aziende e malintenzionati tracciano le nostre abitudini quotidiane.

Mettiamo subito in chiaro la parte tecnica. Quando accendete una rete virtuale privata, create un passaggio blindato verso un computer remoto. Chi vi fornisce la linea di casa o la scheda SIM del telefono si accorge all’istante dello scambio di pacchetti con quell’indirizzo specifico, ma vede soltanto una sequenza illeggibile di caratteri. Non può sapere quali portali aprite, cosa scrivete o quali video guardate. Dall’altro capo della corda ci sono i siti web, che spesso riconoscono al volo gli intervalli di indirizzi usati dai data center delle VPN, motivo per cui capita di dover risolvere noiosi puzzle visivi o controlli di sicurezza prima di entrare in una pagina. L’indirizzo reale assegnato dall’operatore resta coperto, e questo mette al riparo da intercettazioni brute o occhiate indiscrete sulle reti Wi-Fi dei bar e degli hotel. Il problema sorge quando ci si dimentica che l’IP è solo uno dei tanti tasselli del puzzle. Se mentre siete sotto VPN fate il login sul vostro profilo social, accettate senza guardare ogni banner sui cookie o navigate con un browser che espone la propria impronta digitale univoca, state comunque gridando al web chi siete.

Proprio per questa ragione, affidarsi a una semplice schermatura della connessione non è più sufficiente per dormire sonni tranquilli. Serve una barriera coordinata che metta un freno ai tracker invasivi, che blocchi sul nascere i tentativi di phishing nascosti nelle notifiche di messaggistica e che ripulisca il flusso dati dai ransomware di ultima generazione. Qui entra in gioco Bitdefender Premium Security, un pacchetto che unisce lo storico motore antivirus del marchio a un servizio VPN senza alcun limite di traffico giornaliero, togliendo di mezzo l’ansia di vedere la navigazione rallentata o interrotta a metà mese mentre si guarda uno streaming o si lavora in mobilità.

Oltre a blindare il traffico di rete, la suite interviene direttamente sulle minacce che sfruttano il social engineering (phishing e truffe online). Troviamo ad esempio Scam Protection Pro, un modulo pensato per stanare i tentativi di truffa camuffati dentro SMS, messaggi WhatsApp o email apparentemente legittime, prima ancora che l’utente possa distrattamente toccare lo schermo. Ci sono poi il Bitdefender Password Manager per non riciclare mai le stesse credenziali, il blocco preventivo dei codici malevoli capaci di cifrare i documenti personali (protezione ransomware multi-livello) e un sistema integrato che abbatte banner pubblicitari e script di tracciamento a monte del browser. Tutto l’ecosistema funziona senza problemi su computer Windows, Mac, smartphone Android e dispositivi iOS, permettendo di gestire ogni macchina da un dashboard senza dover perdere tempo con configurazioni astruse.

In occasione della promozione attiva, la licenza annuale di Bitdefender Premium Security per 5 dispositivi scende a 64,99 euro per i primi dodici mesi, con un taglio del 41% rispetto alla tariffa standard di listino. Mettere sul piatto una cifra del genere per portare a casa una VPN illimitata e una barriera totale contro frodi e malware su cinque dispositivi contemporaneamente rappresenta uno dei modi più intelligenti e convenienti per blindare le abitudini online di tutta la famiglia, lasciando fuori dalla porta tracciamenti abusivi e brutte sorprese. Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, vi basterà cliccare sui link presenti in questo articolo.

In collaborazione con Bitdefender