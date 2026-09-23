100 Mbps per una famiglia: quando bastano e quando no

Quanta banda serve davvero a casa? Quale velocità della connessione internet può essere considerata sufficiente? Un nuovo studio condotto dall’Osservatorio Tariffe Segugio.it svela che 100 Mbps possono risultare già sufficienti per due o tre persone, nella maggior parte dei casi, anche se c’è chi lavora in smart working, chi studia da remoto e chi guarda contenuti in streaming, tutti in contemporanea.

100 Mbps sono abbastanza per una famiglia?

Molto spesso, nella scelta dell’operatore, ci facciamo abbagliare dalla prospettiva di poter contare su 1 Gbps o più, finendo poi inevitabilmente per non sfruttare mai un potenziale davvero enorme per un normale nucleo familiare. Uno degli esempi simula uno scenario con due videochiamate, attività scolastiche e uno streaming a risoluzione 4K: insieme richiedono circa 41,7 Mbps in download.

Certo, ci sono casi di utilizzo intensivo in cui una banda insufficiente si può trasformare in un collo di bottiglia. Per un utilizzo intensivo, con due videochiamate, streaming 4K, cloud gaming 4K e scuola online, si sale a circa 112,5 Mbps. Allora sì, ha senso scegliere una connessione da almeno 200 o 300 Mbps. Bisogna poi ovviamente tenere conto anche delle prestazioni in upload, della latenza, della stabilità e della qualità della rete Wi-Fi domestica.

Qual è il consumo di banda generato dalle applicazioni più comuni? Ce lo dice l’Osservatorio Tariffe di Segugio.it.

Zoom (videochiamata): 1,8 Mbps in download e 2,6 Mbps in upload;

Microsoft Teams (videochiamata): 4 Mbps in download e in upload;

YouTube (streaming): 5 Mbps in Full HD e 20 Mbps in 4K;

GeForce NOW (cloud gaming): 25 Mbps in Full HD e 45 Mbps in 4K a 120 fps;

navigazione, gestione documenti e studio: 2 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Può sembrare paradossale, ma quelle più veloci costano meno. L’analisi delle offerte praticate dagli operatori svela che una linea da 1 Gbps è venduta mediamente a 24,23 euro al mese, mentre quelle da 100-300 Mbps a 24,31 euro.