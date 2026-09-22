È arrivato il nuovo Sky Mobile: le offerte dell'operatore

È nato il nuovo Sky Mobile, evoluzione dell’iniziativa lanciata nel 2024 in collaborazione con Fastweb. Ora l’azienda gestisce direttamente la propria offerta mobile, con la possibilità di abbinarla a una linea ultrabroadband (Sky Wifi) e ai contenuti come sport, cinema e serie (TV). L’obiettivo, leggiamo nel comunicato stampa, è quello di migliorare l’esperienza dei clienti , consolidando la propria strategia di crescita e il ruolo come partner delle famiglie .

Le offerte del nuovo Sky Mobile

Per quanto riguarda la proposta commerciale, ci sono due offerte disponibili a partire da domani per non è ancora cliente Sky.

Sky Mobile Maxi a 7,90 euro al mese: 150 GB anche in 5G in Italia, minuti illimitati e 200 SMS;

Sky Mobile Ultra a 9,90 euro al mese: 250 GB anche in 5G in Italia, minuti illimitati e 200 SMS.

Chi vorrà scegliere una soluzione combinata, con mobile, Wifi e TV, lo potrà fare con una spesa da 25,99 euro a 35,90 euro al mese (iniziale). In questo caso, il traffico dati in mobilità diventa illimitato.

Sky TV + Sky Mobile a 25,99 euro al mese per 18 mesi;

Sky Mobile + Sky Wifi a 29,90 euro al mese per 12 mesi;

Sky Mobile + Sky Wifi + Sky TV a 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Chi è già cliente dell’operatore potrà invece scegliere Sky Mobile Maxi con 250 GB oppure Sky Mobile Ultra con traffico illimitato e fino a sei mesi in regalo (a seconda degli anni trascorsi con Sky).

Sky Mobile Maxi passa a 250 GB anche in 5G in Italia;

Sky Mobile Ultra include giga illimitati anche in 5G in Italia;

chi sceglie Sky Mobile Ultra riceverà inoltre alcuni mesi gratuiti (6 mesi per i clienti Sky da almeno 6 anni e 2 mesi per i clienti Sky da meno di 6 anni).

Voce e dati sulla rete di Fastweb + Vodafone

La rete sarà quella di Fastweb + Vodafone, grazie al rafforzamento della partnership tra le due aziende. Concludiamo con le parole di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Il lancio del nuovo Sky Mobile segna un passo importante nella nostra strategia di crescita. Come operatore MVNO, ora possiamo offrire soluzioni modulate intorno alle esigenze dei clienti e condizioni vantaggiose per chi ci ha scelto da tempo, valorizzando la relazione costruita negli anni.