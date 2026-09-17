Con una eSIM Saily hai tutti i giga che vuoi all'estero con meno di 4€

Grazie a una eSIM Saily installata nel tuo smartphone viaggi in tutto il mondo caricando i giga che ti servono per rimanere connesso anche all’estero, senza dover pagare il costoso roaming e senza dover acquistare una SIM locale. Scegli destinazione e giga a partire da meno di 4 euro circa! Si tratta di piani dati decisamente convenienti, perfetti per qualsiasi necessità. E se viaggi molto, hai anche un piano in abbonamento con giga illimitati e tantissimi vantaggi come l’accesso alle lounge.
Con oltre 200 paesi disponibili, Saily è la scelta perfetta per chi viaggia e vuole rimanere connesso con il suo mondo, i suoi amici e i suoi servizi. Se viaggi poco allora puoi scegliere, tra queste destinazioni, il piano che fa al caso tuo in base alla quantità di giga e ai giorni che vuoi siano disponibili:
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- America Latina
- Andorra
- Anguilla
- Antigua e Barbuda
- Antille Olandesi
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia e Oceania
- Australia
- Austria
- Azerbaigian
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belgio
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bolivia
- Bonaire
- Bosnia ed Erzegovina
- Botswana
- Brasile
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Capo Verde
- Caraibi
- Ciad
- Cile
- Cina
- Cipro
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Costa d’Avorio
- Croazia
- Curaçao
- Danimarca
- Dominica
- Ecuador
- Egitto
- El Salvador
- Emirati Arabi Uniti
- Estonia
- Europa
- Fiji
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germania
- Ghana
- Giamaica
- Giappone
- Gibilterra
- Giordania
- Globale
- Grecia
- Grenada
- Groenlandia
- Guadalupa
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Guyana francese
- Haiti
- Hawaii
- Honduras
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Irlanda
- Islanda
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Faroe
- Isole Marianne Settentrionali
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini Americane
- Isole Vergini Britanniche
- Israele
- Italia
- Jersey
- Kazakistan
- Kenya
- Kirghizistan
- Kosovo
- Kuwait
- La Riunione
- Lesotho
- Lettonia
- Liberia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macao
- Macedonia del Nord
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldive
- Mali
- Malta
- Marocco
- Martinica
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Medio Oriente e Nord Africa
- Messico
- Moldavia
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambico
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Nord America
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Panama
- Papua Nuova Guinea
- Paraguay
- Perù
- Polinesia francese
- Polonia
- Porto Rico
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos
- Repubblica Democratica del Congo
- Repubblica Dominicana
- Repubblica del Congo
- Romania
- Ruanda
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Martin
- Saint Vincent e Grenadine
- Saint-Barthélemy
- Samoa
- San Marino
- Santa Lucia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (territorio olandese)
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Sri Lanka
- Stati Uniti
- Sudafrica
- Sudan
- Sudan del Sud
- Suriname
- Svezia
- Svizzera
- Tagikistan
- Tailandia
- Taiwan
- Tanzania
- Timor Est
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
- Uganda
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
- Zimbabwe
- eSwatini
Saily eSIM Piano Ultra per chi viaggia sempre all’estero
Se viaggi spesso all’estero puoi sicuramente valutare il Piano Ultra da abbinare a una eSIM Saily a partire da 35,49 euro al mese che include tantissimi vantaggi tra cui una copertura di 121 destinazioni, fino a 30 giga di dati ultra veloci, dati illimitati fino a 1 Mbps, numero di telefono con 50 minuti e 50 SMS e:
- Accesso alle lounge degli aeroportiRilassati nelle lounge dei nostri aeroporti partner.
- Servizio di fast-trackSalta la fila ai controlli di sicurezza e al check-in.
- Benefit per volo in ritardoRitardo di più di 2 ore? Rilassati nella lounge dell’aeroporto senza bisogno di un pass.
- Abbonamento ClassPassGoditi palestre, saloni di bellezza e spa in tutto il mondo.
- Strumenti avanzati per la sicurezza onlineNordVPN, NordPass, NordLocker, Incogni.
- Assistenza prioritariaPuoi contare su un supporto rapido e qualificato per ogni tua necessità.
- Ottieni l’8% di cashback in crediti Saily8% di cashback sugli acquisti sotto forma di crediti.
Tantissimi altri vantaggi sono in arrivo per chi sceglie un Piano Ultra con eSIM Saily.