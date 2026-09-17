 Con una eSIM Saily hai tutti i giga che vuoi all'estero con meno di 4€
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Con una eSIM Saily hai tutti i giga che vuoi all'estero con meno di 4€

Grazie a una eSIM Saily puoi viaggiare in tutto il mondo caricando i giga che vuoi per rimanere connesso anche all'estero con meno di 4€.
Con una eSIM Saily hai tutti i giga che vuoi all'estero con meno di 4€
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Grazie a una eSIM Saily puoi viaggiare in tutto il mondo caricando i giga che vuoi per rimanere connesso anche all'estero con meno di 4€.
Saily - Canva
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Grazie a una eSIM Saily installata nel tuo smartphone viaggi in tutto il mondo caricando i giga che ti servono per rimanere connesso anche all’estero, senza dover pagare il costoso roaming e senza dover acquistare una SIM locale. Scegli destinazione e giga a partire da meno di 4 euro circa! Si tratta di piani dati decisamente convenienti, perfetti per qualsiasi necessità. E se viaggi molto, hai anche un piano in abbonamento con giga illimitati e tantissimi vantaggi come l’accesso alle lounge.

Scegli destinazione e giga

Con oltre 200 paesi disponibili, Saily è la scelta perfetta per chi viaggia e vuole rimanere connesso con il suo mondo, i suoi amici e i suoi servizi. Se viaggi poco allora puoi scegliere, tra queste destinazioni, il piano che fa al caso tuo in base alla quantità di giga e ai giorni che vuoi siano disponibili:

  • Afghanistan
  • Africa
  • Albania
  • Algeria
  • America Latina
  • Andorra
  • Anguilla
  • Antigua e Barbuda
  • Antille Olandesi
  • Arabia Saudita
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Asia e Oceania
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaigian
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belgio
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bolivia
  • Bonaire
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Botswana
  • Brasile
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Cambogia
  • Camerun
  • Canada
  • Capo Verde
  • Caraibi
  • Ciad
  • Cile
  • Cina
  • Cipro
  • Colombia
  • Corea del Sud
  • Costa Rica
  • Costa d’Avorio
  • Croazia
  • Curaçao
  • Danimarca
  • Dominica
  • Ecuador
  • Egitto
  • El Salvador
  • Emirati Arabi Uniti
  • Estonia
  • Europa
  • Fiji
  • Filippine
  • Finlandia
  • Francia
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germania
  • Ghana
  • Giamaica
  • Giappone
  • Gibilterra
  • Giordania
  • Globale
  • Grecia
  • Grenada
  • Groenlandia
  • Guadalupa
  • Guam
  • Guatemala
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Guyana francese
  • Haiti
  • Hawaii
  • Honduras
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Iraq
  • Irlanda
  • Islanda
  • Isola di Man
  • Isole Cayman
  • Isole Faroe
  • Isole Marianne Settentrionali
  • Isole Turks e Caicos
  • Isole Vergini Americane
  • Isole Vergini Britanniche
  • Israele
  • Italia
  • Jersey
  • Kazakistan
  • Kenya
  • Kirghizistan
  • Kosovo
  • Kuwait
  • La Riunione
  • Lesotho
  • Lettonia
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Macao
  • Macedonia del Nord
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldive
  • Mali
  • Malta
  • Marocco
  • Martinica
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Medio Oriente e Nord Africa
  • Messico
  • Moldavia
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Mozambico
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Nord America
  • Norvegia
  • Nuova Zelanda
  • Oman
  • Paesi Bassi
  • Pakistan
  • Panama
  • Papua Nuova Guinea
  • Paraguay
  • Perù
  • Polinesia francese
  • Polonia
  • Porto Rico
  • Portogallo
  • Qatar
  • Regno Unito
  • Repubblica Ceca
  • Repubblica Centrafricana
  • Repubblica Democratica Popolare Del Laos
  • Repubblica Democratica del Congo
  • Repubblica Dominicana
  • Repubblica del Congo
  • Romania
  • Ruanda
  • Saint Kitts e Nevis
  • Saint Martin
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Saint-Barthélemy
  • Samoa
  • San Marino
  • Santa Lucia
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Sint Maarten (territorio olandese)
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Spagna
  • Sri Lanka
  • Stati Uniti
  • Sudafrica
  • Sudan
  • Sudan del Sud
  • Suriname
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tagikistan
  • Tailandia
  • Taiwan
  • Tanzania
  • Timor Est
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad e Tobago
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina
  • Uganda
  • Ungheria
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • eSwatini

Saily eSIM Piano Ultra per chi viaggia sempre all’estero

Se viaggi spesso all’estero puoi sicuramente valutare il Piano Ultra da abbinare a una eSIM Saily a partire da 35,49 euro al mese che include tantissimi vantaggi tra cui una copertura di 121 destinazioni, fino a 30 giga di dati ultra veloci, dati illimitati fino a 1 Mbps, numero di telefono con 50 minuti e 50 SMS e:

  • Accesso alle lounge degli aeroportiRilassati nelle lounge dei nostri aeroporti partner.
  • Servizio di fast-trackSalta la fila ai controlli di sicurezza e al check-in.
  • Benefit per volo in ritardoRitardo di più di 2 ore? Rilassati nella lounge dell’aeroporto senza bisogno di un pass.
  • Abbonamento ClassPassGoditi palestre, saloni di bellezza e spa in tutto il mondo.
  • Strumenti avanzati per la sicurezza onlineNordVPN, NordPass, NordLocker, Incogni.
  • Assistenza prioritariaPuoi contare su un supporto rapido e qualificato per ogni tua necessità.
  • Ottieni l’8% di cashback in crediti Saily8% di cashback sugli acquisti sotto forma di crediti.
Scegli Piano Ultra

Tantissimi altri vantaggi sono in arrivo per chi sceglie un Piano Ultra con eSIM Saily.

 

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Pubblicato il 17 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 set 2026
Link copiato negli appunti