 Passa ora a Kena! Tantissimi Giga e Minuti Illimitati da soli 4,99€
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Passa ora a Kena! Tantissimi Giga e Minuti Illimitati da soli 4,99€

Passa ora a Kena e inizia fin da subito a risparmiare! Tantissimi Giga, Minuti Illimitati e Tanti SMS Inclusi a partire da soli 4,99€.
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Passa ora a Kena e inizia fin da subito a risparmiare! Tantissimi Giga, Minuti Illimitati e Tanti SMS Inclusi a partire da soli 4,99€.
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Perché continuare a spendere uno sproposito al mese quando hai la possibilità di navigare quanto vuoi, zero limiti sulle chiamate e tanti SMS inclusi? Passa ora a Kena e scopri tutte le offerte a tua disposizione con tantissimi giga, minuti illimitati e una quantità generosa di messaggi di testo. Insomma, veri e propri bundle best buy termineranno a breve.

Passa ora a Kena

Ad esempio, con soli 4,99 euro al mese in portabilità hai 150 giga di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS inclusi. Inoltre, potrai navigare con il 5G fino a 250 Mbps. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. A chi è rivolta questa offerta?

A tutti coloro che decidono di passare da un altro operatore tra quelli idonei: Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Kena ha l’offerta giusta per chi cerca più giga

Se hai bisogno di più giga per navigare online ogni mese senza terminarli subito, allora Kena ha l’offerta giusta che fa proprio al caso tuo o dei tuoi figli. Sempre in portabilità, ma anche per i nuovi numeri, con soli 5,99 euro al mese hai 300 giga di traffico dati, anziché 200, con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS inclusi. Anche in questo caso attivazione, SIM e consegna sono gratuite.

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Se non stai attivando un nuovo numero, potrai beneficiare di questo ricco bundle passando da un altro operatore tra quelli idonei: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

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Pubblicato il 14 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 set 2026
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