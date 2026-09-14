Passa ora a Kena! Tantissimi Giga e Minuti Illimitati da soli 4,99€

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A tutti coloro che decidono di passare da un altro operatore tra quelli idonei: Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Kena ha l’offerta giusta per chi cerca più giga

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Se non stai attivando un nuovo numero, potrai beneficiare di questo ricco bundle passando da un altro operatore tra quelli idonei: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.