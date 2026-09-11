Ovunque tu sia Giga eSIM convenienti con Saily, anche in crociera

Ovunque tu sia rimani connesso grazie ai Giga eSIM di Saily a prezzi convenienti, anche in crociera. Con più di 200 destinazioni disponibili, potrai navigare online e rimanere in contatto con chi vuoi senza dover affrontare le costose tariffe del roaming. Cosa stai aspettando? Scegli il piano giusto che fa per te! Organizzi tu la quantità di dati e il periodo di utilizzo, in base alle tue esigenze.
Con Saily hai un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili che trovi sul sito. Inoltre, ti viene anche fornito un numero di telefono (per SMS e chiamate). Potrai anche cambiare posizioni virtuale per accedere a tutti i contenuti del tuo Paese. Non manca nemmeno il blocco degli URL dannosi, per restare al sicuro quando sei all’estero e con il blocco degli annunci integrato risparmi dati.
Con Saily hai Giga eSIM anche in crociera
Saily è l’unica soluzione conveniente che offre Giga eSIM anche in crociera. Scegli la compagnia con cui viaggerai!
- Aroya Cruises
- Azamara
- Carnival Cruise Line
- Celebrity Cruises Inc
- CFC
- Cordelia Cruises
- Disney Cruise Line
- Explora Journeys
- Exploris
- Four Seasons Yachts
- Fred Olsen Cruise Lines
- Hapag-Lloyd Cruises
- Holland America Line
- Japan Grace
- MSC Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Oceania Cruises
- P&O Ferries Ltd
- Princess Cruises
- Regent Seven Seas
- Resorts World Cruises
- Ritz-Carlton Yacht Collection
- Royal Caribbean International
- Seabourn Cruise Line
- Silversea
- TUI Cruises
- Virgin Voyages
- Windstar Cruises
Oppure, se sei in viaggio, scegli la tua destinazione tra quelle disponibili.
- Afghanistan: Da 4,99 €
- Africa: Da 13,49 € • 35 paesi
- Albania: Da 3,49 €
- Algeria: Da 7,99 €
- America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi
- Andorra: Da 3,49 €
- Anguilla: Da 7,49 €
- Antigua e Barbuda: Da 7,99 €
- Antille Olandesi: Da 8,99 €
- Arabia Saudita: Da 3,99 €
- Argentina: Da 4,49 €
- Armenia: Da 7,99 €
- Aruba: Da 7,49 €
- Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi
- Australia: Da 3,49 €
- Austria: Da 1,99 €
- Azerbaigian: Da 5,49 €
- Bahamas: Da 7,99 €
- Bahrein: Da 4,49 €
- Bangladesh: Da 3,49 €
- Barbados: Da 7,99 €
- Belgio: Da 3,49 €
- Belize: Da 7,99 €
- Benin: Da 7,49 €
- Bermuda: Da 5,99 €
- Bolivia: Da 6,99 €
- Bonaire: Da 6,99 €
- Bosnia ed Erzegovina: Da 4,49 €
- Botswana: Da 5,99 €
- Brasile: Da 3,49 €
- Brunei: Da 11,49 €
- Bulgaria: Da 1,99 €
- Burkina Faso: Da 5,49 €
- Cambogia: Da 5,49 €
- Camerun: Da 4,49 €
- Canada: Da 4,49 €
- Capo Verde: Da 8,99 €
- Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi
- Ciad: Da 5,49 €
- Cile: Da 4,49 €
- Cina: Da 3,99 €
- Cipro: Da 3,49 €
- Colombia: Da 4,49 €
- Corea del Sud: Da 3,49 €
- Costa Rica: Da 6,99 €
- Costa d’Avorio: Da 7,99 €
- Croazia: Da 3,49 €
- Curaçao: Da 6,99 €
- Danimarca: Da 3,49 €
- Dominica: Da 6,99 €
- Ecuador: Da 5,49 €
- Egitto: Da 7,99 €
- El Salvador: Da 5,49 €
- Emirati Arabi Uniti: Da 7,99 €
- Estonia: Da 3,49 €
- Europa: Da 4,49 € • 35 paesi
- Fiji: Da 6,99 €
- Filippine: Da 3,49 €
- Finlandia: Da 3,49 €
- Francia: Da 3,49 €
- Gabon: Da 5,49 €
- Gambia: Da 8,99 €
- Georgia: Da 4,49 €
- Germania: Da 3,99 €
- Ghana: Da 5,99 €
- Giamaica: Da 7,99 €
- Giappone: Da 3,49 €
- Gibilterra: Da 3,49 €
- Giordania: Da 4,49 €
- Globale: Da 7,99 € • 121 paesi
- Grecia: Da 3,99 €
- Grenada: Da 6,99 €
- Groenlandia: Da 6,99 €
- Guadalupa: Da 3,49 €
- Guam: Da 6,99 €
- Guatemala: Da 5,49 €
- Guernsey: Da 4,49 €
- Guinea: Da 6,99 €
- Guinea-Bissau: Da 5,99 €
- Guyana: Da 5,99 €
- Guyana francese: Da 3,49 €
- Haiti: Da 7,49 €
- Hawaii: Da 3,49 €
- Honduras: Da 5,49 €
- Hong Kong: Da 3,49 €
- India: Da 3,49 €
- Indonesia: Da 4,49 €
- Iraq: Da 3,49 €
- Irlanda: Da 3,49 €
- Islanda: Da 3,49 €
- Isola di Man: Da 3,99 €
- Isole Cayman: Da 7,99 €
- Isole Faroe: Da 3,49 €
- Isole Marianne Settentrionali: Da 6,99 €
- Isole Turks e Caicos: Da 7,99 €
- Isole Vergini Americane: Da 3,49 €
- Isole Vergini Britanniche: Da 7,99 €
- Israele: Da 3,49 €
- Italia: Da 3,49 €
- Jersey: Da 3,49 €
- Kazakistan: Da 3,49 €
- Kenya: Da 6,99 €
- Kirghizistan: Da 5,99 €
- Kosovo: Da 5,49 €
- Kuwait: Da 3,99 €
- La Riunione: Da 3,49 €
- Lesotho: Da 7,49 €
- Lettonia: Da 3,49 €
- Liberia: Da 4,99 €
- Liechtenstein: Da 3,49 €
- Lituania: Da 3,49 €
- Lussemburgo: Da 3,49 €
- Macao: Da 3,49 €
- Macedonia del Nord: Da 6,99 €
- Madagascar: Da 5,99 €
- Malawi: Da 6,99 €
- Malaysia: Da 3,49 €
- Maldive: Da 13,49 €
- Mali: Da 5,99 €
- Malta: Da 3,99 €
- Marocco: Da 7,99 €
- Martinica: Da 3,49 €
- Mauritania: Da 8,99 €
- Mauritius: Da 6,49 €
- Mayotte: Da 2,49 €
- Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi
- Messico: Da 4,49 €
- Moldavia: Da 3,99 €
- Monaco: Da 7,49 €
- Mongolia: Da 5,49 €
- Montenegro: Da 3,49 €
- Montserrat: Da 6,99 €
- Mozambico: Da 5,99 €
- Namibia: Da 8,99 €
- Nauru: Da 6,99 €
- Nepal: Da 8,99 €
- Nicaragua: Da 5,49 €
- Niger: Da 6,99 €
- Nigeria: Da 6,49 €
- Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi
- Norvegia: Da 3,49 €
- Nuova Zelanda: Da 3,49 €
- Oman: Da 7,99 €
- Paesi Bassi: Da 3,49 €
- Pakistan: Da 3,49 €
- Panama: Da 6,99 €
- Papua Nuova Guinea: Da 5,99 €
- Paraguay: Da 6,49 €
- Perù: Da 4,49 €
- Polinesia francese: Da 13,99 €
- Polonia: Da 3,99 €
- Porto Rico: Da 3,49 €
- Portogallo: Da 3,49 €
- Qatar: Da 4,49 €
- Regno Unito: Da 3,99 €
- Repubblica Ceca: Da 1,99 €
- Repubblica Centrafricana: Da 8,99 €
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,49 €
- Repubblica Democratica del Congo: Da 7,99 €
- Repubblica Dominicana: Da 7,49 €
- Repubblica del Congo: Da 8,99 €
- Romania: Da 3,49 €
- Ruanda: Da 5,99 €
- Saint Kitts e Nevis: Da 7,99 €
- Saint Martin: Da 7,49 €
- Saint Vincent e Grenadine: Da 7,99 €
- Saint-Barthélemy: Da 7,49 €
- Samoa: Da 5,49 €
- San Marino: Da 4,49 €
- Santa Lucia: Da 7,99 €
- Senegal: Da 5,99 €
- Serbia: Da 3,49 €
- Seychelles: Da 6,99 €
- Sierra Leone: Da 8,99 €
- Singapore: Da 3,49 €
- Sint Maarten (territorio olandese): Da 6,99 €
- Slovacchia: Da 3,49 €
- Slovenia: Da 3,99 €
- Spagna: Da 3,49 €
- Sri Lanka: Da 3,49 €
- Stati Uniti: Da 3,49 €
- Sudafrica: Da 3,49 €
- Sudan: Da 6,99 €
- Sudan del Sud: Da 9,49 €
- Suriname: Da 7,49 €
- Svezia: Da 3,49 €
- Svizzera: Da 3,49 €
- Tagikistan: Da 6,99 €
- Tailandia: Da 2,49 €
- Taiwan: Da 3,49 €
- Tanzania: Da 3,99 €
- Timor Est: Da 17,99 €
- Togo: Da 8,49 €
- Tonga: Da 4,49 €
- Trinidad e Tobago: Da 7,99 €
- Tunisia: Da 3,49 €
- Turchia: Da 3,49 €
- Ucraina: Da 3,49 €
- Uganda: Da 5,99 €
- Ungheria: Da 3,49 €
- Uruguay: Da 6,99 €
- Uzbekistan: Da 4,49 €
- Vanuatu: Da 6,99 €
- Venezuela: Da 7,49 €
- Vietnam: Da 3,49 €
- Zambia: Da 6,99 €
- Zimbabwe: Da 10,49 €
- eSwatini: Da 6,99 €