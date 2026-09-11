Ovunque tu sia Giga eSIM convenienti con Saily, anche in crociera

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Con Saily hai Giga eSIM anche in crociera

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Aroya Cruises

Azamara

Carnival Cruise Line

Celebrity Cruises Inc

CFC

Cordelia Cruises

Disney Cruise Line

Explora Journeys

Exploris

Four Seasons Yachts

Fred Olsen Cruise Lines

Hapag-Lloyd Cruises

Holland America Line

Japan Grace

MSC Cruises

Norwegian Cruise Line

Oceania Cruises

P&O Ferries Ltd

Princess Cruises

Regent Seven Seas

Resorts World Cruises

Ritz-Carlton Yacht Collection

Royal Caribbean International

Seabourn Cruise Line

Silversea

TUI Cruises

Virgin Voyages

Windstar Cruises

Oppure, se sei in viaggio, scegli la tua destinazione tra quelle disponibili.

Afghanistan: Da 4,99 €

Da 4,99 € Africa: Da 13,49 € • 35 paesi

Da 13,49 € • 35 paesi Albania: Da 3,49 €

Da 3,49 € Algeria: Da 7,99 €

Da 7,99 € America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi

Da 6,99 € • 12 paesi Andorra: Da 3,49 €

Da 3,49 € Anguilla: Da 7,49 €

Da 7,49 € Antigua e Barbuda: Da 7,99 €

Da 7,99 € Antille Olandesi: Da 8,99 €

Da 8,99 € Arabia Saudita: Da 3,99 €

Da 3,99 € Argentina: Da 4,49 €

Da 4,49 € Armenia: Da 7,99 €

Da 7,99 € Aruba: Da 7,49 €

Da 7,49 € Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi

Da 4,49 € • 22 paesi Australia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Austria: Da 1,99 €

Da 1,99 € Azerbaigian: Da 5,49 €

Da 5,49 € Bahamas: Da 7,99 €

Da 7,99 € Bahrein: Da 4,49 €

Da 4,49 € Bangladesh: Da 3,49 €

Da 3,49 € Barbados: Da 7,99 €

Da 7,99 € Belgio: Da 3,49 €

Da 3,49 € Belize: Da 7,99 €

Da 7,99 € Benin: Da 7,49 €

Da 7,49 € Bermuda: Da 5,99 €

Da 5,99 € Bolivia: Da 6,99 €

Da 6,99 € Bonaire: Da 6,99 €

Da 6,99 € Bosnia ed Erzegovina: Da 4,49 €

Da 4,49 € Botswana: Da 5,99 €

Da 5,99 € Brasile: Da 3,49 €

Da 3,49 € Brunei: Da 11,49 €

Da 11,49 € Bulgaria: Da 1,99 €

Da 1,99 € Burkina Faso: Da 5,49 €

Da 5,49 € Cambogia: Da 5,49 €

Da 5,49 € Camerun: Da 4,49 €

Da 4,49 € Canada: Da 4,49 €

Da 4,49 € Capo Verde: Da 8,99 €

Da 8,99 € Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi

Da 7,99 € • 29 paesi Ciad: Da 5,49 €

Da 5,49 € Cile: Da 4,49 €

Da 4,49 € Cina: Da 3,99 €

Da 3,99 € Cipro: Da 3,49 €

Da 3,49 € Colombia: Da 4,49 €

Da 4,49 € Corea del Sud: Da 3,49 €

Da 3,49 € Costa Rica: Da 6,99 €

Da 6,99 € Costa d’Avorio: Da 7,99 €

Da 7,99 € Croazia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Curaçao: Da 6,99 €

Da 6,99 € Danimarca: Da 3,49 €

Da 3,49 € Dominica: Da 6,99 €

Da 6,99 € Ecuador: Da 5,49 €

Da 5,49 € Egitto: Da 7,99 €

Da 7,99 € El Salvador: Da 5,49 €

Da 5,49 € Emirati Arabi Uniti: Da 7,99 €

Da 7,99 € Estonia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Europa: Da 4,49 € • 35 paesi

Da 4,49 € • 35 paesi Fiji: Da 6,99 €

Da 6,99 € Filippine: Da 3,49 €

Da 3,49 € Finlandia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Francia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Gabon: Da 5,49 €

Da 5,49 € Gambia: Da 8,99 €

Da 8,99 € Georgia: Da 4,49 €

Da 4,49 € Germania: Da 3,99 €

Da 3,99 € Ghana: Da 5,99 €

Da 5,99 € Giamaica: Da 7,99 €

Da 7,99 € Giappone: Da 3,49 €

Da 3,49 € Gibilterra: Da 3,49 €

Da 3,49 € Giordania: Da 4,49 €

Da 4,49 € Globale: Da 7,99 € • 121 paesi

Da 7,99 € • 121 paesi Grecia: Da 3,99 €

Da 3,99 € Grenada: Da 6,99 €

Da 6,99 € Groenlandia: Da 6,99 €

Da 6,99 € Guadalupa: Da 3,49 €

Da 3,49 € Guam: Da 6,99 €

Da 6,99 € Guatemala: Da 5,49 €

Da 5,49 € Guernsey: Da 4,49 €

Da 4,49 € Guinea: Da 6,99 €

Da 6,99 € Guinea-Bissau: Da 5,99 €

Da 5,99 € Guyana: Da 5,99 €

Da 5,99 € Guyana francese: Da 3,49 €

Da 3,49 € Haiti: Da 7,49 €

Da 7,49 € Hawaii: Da 3,49 €

Da 3,49 € Honduras: Da 5,49 €

Da 5,49 € Hong Kong: Da 3,49 €

Da 3,49 € India: Da 3,49 €

Da 3,49 € Indonesia: Da 4,49 €

Da 4,49 € Iraq: Da 3,49 €

Da 3,49 € Irlanda: Da 3,49 €

Da 3,49 € Islanda: Da 3,49 €

Da 3,49 € Isola di Man: Da 3,99 €

Da 3,99 € Isole Cayman: Da 7,99 €

Da 7,99 € Isole Faroe: Da 3,49 €

Da 3,49 € Isole Marianne Settentrionali: Da 6,99 €

Da 6,99 € Isole Turks e Caicos: Da 7,99 €

Da 7,99 € Isole Vergini Americane: Da 3,49 €

Da 3,49 € Isole Vergini Britanniche: Da 7,99 €

Da 7,99 € Israele: Da 3,49 €

Da 3,49 € Italia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Jersey: Da 3,49 €

Da 3,49 € Kazakistan: Da 3,49 €

Da 3,49 € Kenya: Da 6,99 €

Da 6,99 € Kirghizistan: Da 5,99 €

Da 5,99 € Kosovo: Da 5,49 €

Da 5,49 € Kuwait: Da 3,99 €

Da 3,99 € La Riunione: Da 3,49 €

Da 3,49 € Lesotho: Da 7,49 €

Da 7,49 € Lettonia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Liberia: Da 4,99 €

Da 4,99 € Liechtenstein: Da 3,49 €

Da 3,49 € Lituania: Da 3,49 €

Da 3,49 € Lussemburgo: Da 3,49 €

Da 3,49 € Macao: Da 3,49 €

Da 3,49 € Macedonia del Nord: Da 6,99 €

Da 6,99 € Madagascar: Da 5,99 €

Da 5,99 € Malawi: Da 6,99 €

Da 6,99 € Malaysia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Maldive: Da 13,49 €

Da 13,49 € Mali: Da 5,99 €

Da 5,99 € Malta: Da 3,99 €

Da 3,99 € Marocco: Da 7,99 €

Da 7,99 € Martinica: Da 3,49 €

Da 3,49 € Mauritania: Da 8,99 €

Da 8,99 € Mauritius: Da 6,49 €

Da 6,49 € Mayotte: Da 2,49 €

Da 2,49 € Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi

Da 8,99 € • 18 paesi Messico: Da 4,49 €

Da 4,49 € Moldavia: Da 3,99 €

Da 3,99 € Monaco: Da 7,49 €

Da 7,49 € Mongolia: Da 5,49 €

Da 5,49 € Montenegro: Da 3,49 €

Da 3,49 € Montserrat: Da 6,99 €

Da 6,99 € Mozambico: Da 5,99 €

Da 5,99 € Namibia: Da 8,99 €

Da 8,99 € Nauru: Da 6,99 €

Da 6,99 € Nepal: Da 8,99 €

Da 8,99 € Nicaragua: Da 5,49 €

Da 5,49 € Niger: Da 6,99 €

Da 6,99 € Nigeria: Da 6,49 €

Da 6,49 € Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi

Da 5,49 € • 3 paesi Norvegia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Nuova Zelanda: Da 3,49 €

Da 3,49 € Oman: Da 7,99 €

Da 7,99 € Paesi Bassi: Da 3,49 €

Da 3,49 € Pakistan: Da 3,49 €

Da 3,49 € Panama: Da 6,99 €

Da 6,99 € Papua Nuova Guinea: Da 5,99 €

Da 5,99 € Paraguay: Da 6,49 €

Da 6,49 € Perù: Da 4,49 €

Da 4,49 € Polinesia francese: Da 13,99 €

Da 13,99 € Polonia: Da 3,99 €

Da 3,99 € Porto Rico: Da 3,49 €

Da 3,49 € Portogallo: Da 3,49 €

Da 3,49 € Qatar: Da 4,49 €

Da 4,49 € Regno Unito: Da 3,99 €

Da 3,99 € Repubblica Ceca: Da 1,99 €

Da 1,99 € Repubblica Centrafricana: Da 8,99 €

Da 8,99 € Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,49 €

Da 4,49 € Repubblica Democratica del Congo: Da 7,99 €

Da 7,99 € Repubblica Dominicana: Da 7,49 €

Da 7,49 € Repubblica del Congo: Da 8,99 €

Da 8,99 € Romania: Da 3,49 €

Da 3,49 € Ruanda: Da 5,99 €

Da 5,99 € Saint Kitts e Nevis: Da 7,99 €

Da 7,99 € Saint Martin: Da 7,49 €

Da 7,49 € Saint Vincent e Grenadine: Da 7,99 €

Da 7,99 € Saint-Barthélemy: Da 7,49 €

Da 7,49 € Samoa: Da 5,49 €

Da 5,49 € San Marino: Da 4,49 €

Da 4,49 € Santa Lucia: Da 7,99 €

Da 7,99 € Senegal: Da 5,99 €

Da 5,99 € Serbia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Seychelles: Da 6,99 €

Da 6,99 € Sierra Leone: Da 8,99 €

Da 8,99 € Singapore: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sint Maarten (territorio olandese): Da 6,99 €

Da 6,99 € Slovacchia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Slovenia: Da 3,99 €

Da 3,99 € Spagna: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sri Lanka: Da 3,49 €

Da 3,49 € Stati Uniti: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sudafrica: Da 3,49 €

Da 3,49 € Sudan: Da 6,99 €

Da 6,99 € Sudan del Sud: Da 9,49 €

Da 9,49 € Suriname: Da 7,49 €

Da 7,49 € Svezia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Svizzera: Da 3,49 €

Da 3,49 € Tagikistan: Da 6,99 €

Da 6,99 € Tailandia: Da 2,49 €

Da 2,49 € Taiwan: Da 3,49 €

Da 3,49 € Tanzania: Da 3,99 €

Da 3,99 € Timor Est: Da 17,99 €

Da 17,99 € Togo: Da 8,49 €

Da 8,49 € Tonga: Da 4,49 €

Da 4,49 € Trinidad e Tobago: Da 7,99 €

Da 7,99 € Tunisia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Turchia: Da 3,49 €

Da 3,49 € Ucraina: Da 3,49 €

Da 3,49 € Uganda: Da 5,99 €

Da 5,99 € Ungheria: Da 3,49 €

Da 3,49 € Uruguay: Da 6,99 €

Da 6,99 € Uzbekistan: Da 4,49 €

Da 4,49 € Vanuatu: Da 6,99 €

Da 6,99 € Venezuela: Da 7,49 €

Da 7,49 € Vietnam: Da 3,49 €

Da 3,49 € Zambia: Da 6,99 €

Da 6,99 € Zimbabwe: Da 10,49 €

Da 10,49 € eSwatini: Da 6,99 €