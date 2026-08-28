Zelensky premia Musk e chiede di usare Starlink in Russia

Il Presidente dell’Ucraina ha conferito l’Ordine di Libertà a Elon Musk, una delle massime onorificenze statali. Secondo le fonti del Financial Times, Zelensky cerca di ottenere l’autorizzazione all’uso di Starlink per guidare i droni all’interno della Russia. Pochi giorni fa, l’intelligence ucraina ha svelato che un drone russo, equipaggiato con un modulo Jetson Orin di NVIDIA, ha ucciso tre persone a Zaporizhzhia.

Premio a Musk per avere il via libera?

Come scritto nel decreto presidenziale, l’onorificenza è stata conferita a Elon Musk per “gli eccezionali meriti personali nella tutela della vita e della libertà umana e nello sviluppo delle relazioni tra i popoli dell’Ucraina e degli Stati Uniti d’America“. L’Ordine di Libertà è stato conferito in passato ad alcuni leader stranieri per il loro sostegno all’Ucraina, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Andy Burnham e il presidente lituano Gitanas Nausėda.

Secondo le fonti del Financial Times, Zelensky cerca di ottenere il permesso di usare Starlink per guidare i droni fino a 200 Km all’interno della Russia. La connettività satellitare viene sfruttata da cittadini e militari ucraini per comunicazioni personali e coordinamento delle operazioni sul campo di battaglia, ma SpaceX non ha mai autorizzato l’uso del servizio per eseguire attacchi con i droni. A febbraio 2026, l’azienda di Musk ha disattivato migliaia di terminali Starlink usati dai militari russi.

L’obiettivo di Zelensky è colpire i siti di lancio dei missili balistici usati da russi per distruggere le città ucraine. Musk non vuole però essere “complice” di un’escalation (secondo l’intelligence statunitense, la Russia potrebbe lanciare un ordigno nucleare tattico). Il Presidente ucraino spera ora nell’intermediazione di Donald Trump.

NVIDIA Jetson Orin nei droni russi

Funzionari dell’intelligence ucraina hanno mostrato ai reporter del New York Times i resti di un drone russo che ha ucciso tre persone a Zaporizhzhia il 6 luglio. Il sistema di guida autonomo era basato sul modulo Jetson Orin di NVIDIA.

I russi hanno inserito le coordinate della destinazione (una stazione di sevizio), ma l’intelligenza artificiale ha guidato il drone verso il bersaglio scelto in autonomia (un serbatoio di propano) in base ai dati usati durante l’addestramento del modello AI eseguito sul modulo di NVIDIA.

L’azienda californiana ha dichiarato che i Jetson Orin sono disponibili per studenti, sviluppatori e startup. Non sono venduti in Russia, ma si trovano sul mercato dell’usato che non può essere tracciato.