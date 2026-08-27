Android potrà controllare il PC Windows da remoto

Analizzando il file APK dell’applicazione Link to Windows, Windows Latest ha scoperto una serie di stringhe di caratteri inattive che fanno riferimento a un componente chiamato RemoteControlManager. Sembrerebbe che Microsoft abbia in mente di ampliare i comandi disponibili per controllare un PC Windows da uno smartphone Android.

Lo smartphone Android potrebbe presto prendere il controllo del PC

Dalla fine dello scorso anno, Link to Windows permette già di bloccare un PC Windows da un telefono Android. Il codice dell’ultima versione dell’applicazione contiene un indicatore chiamato isRemotePcControlsV2Enabled, attualmente disattivato, così come le etichette pc_controls_restart_label e pc_controls_shutdown_label, corrispondenti ai comandi “Riavvia” e “Spegni”. Altre due etichette, pc_controls_update_and_restart_label e pc_controls_update_and_shutdown_label, indicano che Microsoft prevede anche di combinare queste azioni con l’installazione di un aggiornamento Windows in sospeso.

Ogni comando è accompagnato da un messaggio di avvertimento sull’azione avviata. Nei commenti del codice, Microsoft avvisa ad esempio che riavviare o spegnere il PC da remoto può far perdere lavoro non salvato, dato che nessuno è fisicamente presente per confermare il salvataggio dei documenti aperti. La sospensione, dal canto suo, interrompe la connessione tra il telefono e il computer. Una volta in standby, il PC non può più essere risvegliato da remoto, ed è necessario avvicinarsi fisicamente per riaccenderlo. Se un aggiornamento Windows è in fase di installazione al momento del comando, un messaggio specifico avvisa che l’operazione potrebbe interromperne l’installazione e causare la perdita di dati non salvati.

Questo tipo di funzione resta poco diffuso nei sistemi concorrenti. In casa Apple, non è possibile spegnere o riavviare un Mac da un iPhone senza passare per uno strumento di gestione flotte riservato alle aziende o un’app di terze parti come Alfred Remote. Sul fronte Android, Samsung dispone della propria applicazione Galaxy Connect. Quest’ultima sembra tuttavia presentare alcuni bug per operazioni relativamente basilari come il copia e incolla tra dispositivi.

Questi comandi non sono per il momento accessibili ad alcun tester. Peraltro, nulla indica che verranno attivati a breve. Microsoft ha in cantiere diversi progetti per avvicinare Windows ad Android. L’azienda ha aggiunto di recente la possibilità di eliminare definitivamente i vecchi PC associati nell’applicazione, che fino ad allora permanevano nell’elenco dei dispositivi collegati.