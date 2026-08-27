5 smartphone mediogamma che all'uso sembrano top di gamma

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XIAOMI REDMI Note 15 5G, Smartphone 8+512GB, Blu Ghiacciaio Resistenza IP65 a soli 265 euro anche tasso zero

POCO X8 Pro, Smartphone 8+512GB, Nero, Dimensity 8500-Ultra a soli 339,90 euro anche tasso zero

Samsung Galaxy A57 5G, 128GB, Awesome Navy a soli 409 euro anche tasso zero

Nothing Phone (4a) – Tripla Fotocamera 50MP, Ultra Zoom 70x, Smartphone Trasparente, Batteria Lunga Durata, Ricarica Rapida 50W, AMOLED 120Hz, Glyph Bar, 8GB+256GB – Nero a soli 409 euro anche tasso zero